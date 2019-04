Le fonds Groupama Cash Equivalent devient Groupama Ultra Short Term Bond

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds Groupama Cash Equivalent, OPCVM obligataire éligible en « équivalent de trésorerie » (ou « cash equivalent »), devient Groupama Ultra Short Term Bond. Cette évolution répond à un enjeu d’identification : le nouveau nom est en étroite adéquation avec les différentes cibles d’investisseurs qui plébiscitent la solution d’investissement.Dans un environnement de taux historiquement bas, Groupama Ultra Short Term Bond s'adresse notamment aux investisseurs en quête de rendement, prêts à dynamiser leur gestion de trésorerie via une exposition à des titres obligataires court-terme tout en limitant étroitement la duration.Le fonds s'adresse également aux investisseurs obligataires longs qui considèrent le " cash equivalent " comme un support d'attente pour leurs liquidités, potentiellement mieux rémunérateur que les fonds monétaires." Nous souhaitions renommer le fonds pour que sa nouvelle désignation soit en étroite adéquation avec ces typologies d'investisseurs. La solution n'est pas seulement plébiscitée par les trésoriers d'entreprises, mais par un spectre beaucoup plus large d'investisseurs institutionnels, familiers de l'univers obligataire et dont l'horizon de placement est un peu plus long. En outre, nous cherchions à internationaliser le nom du fonds, puisque notre clientèle d'investisseurs dépasse largement le cadre de l'Hexagone " explique Guillaume Berthier, Directeur Marketing.