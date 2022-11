Le fonds Infinity Q s'arrange avec l'organisme de réglementation américain au sujet de l'inflation des actifs

Dans les documents déposés au tribunal fédéral de Manhattan, la SEC et Infinity Q Diversified Alpha Fund ont demandé à un juge de nommer un maître spécial pour superviser la liquidation en cours du fonds. Le fonds a également accepté une ordonnance lui interdisant toute violation future de la loi américaine sur les valeurs mobilières.

Le fonds n'a pas admis avoir commis des actes répréhensibles.

Les avocats du fonds et d'Infinity Q n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La SEC a déclaré jeudi que 670 millions de dollars du fonds ont été rendus aux actionnaires, tandis que 570 millions de dollars restent à distribuer.

Infinity Q a liquidé ses fonds communs de placement après que la SEC ait découvert que le fondateur et ancien directeur des investissements de la société, James Velissaris, avait apporté des ajustements potentiellement déraisonnables à un modèle de tarification utilisé pour évaluer les investissements du fonds.

Avant qu'il ne suspende les rachats des investisseurs en février 2021, les actifs du Diversified Alpha Fund étaient évalués à 1,73 milliard de dollars. Un examen effectué par le fonds dans le cadre de sa liquidation a depuis révélé que les actifs étaient surévalués, parfois de plus de 30 %.

Le fonds a déclaré en septembre qu'il avait mis de côté environ 74,1 millions de dollars pour les dépenses, y compris les frais juridiques encourus dans le cadre de la liquidation.

S'il est nommé, un maître spécial supervisera ces dépenses.

Les autorités américaines ont déposé des accusations criminelles et civiles contre Velissaris en février, alléguant qu'il a frauduleusement surévalué les actifs de plus d'un milliard de dollars. Il a plaidé non coupable et son procès dans l'affaire pénale est prévu pour le 28 novembre.

L'affaire est SEC v. Infinity Q Diversified Alpha Fund, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-cv-09608.