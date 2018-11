Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds « Jupiter Global Financials » devient « Jupiter Financial Innovation Fund » à partir du 3 décembre prochain, annonce Jupiter AM. Géré depuis 2015 par Guy de Blonay, le fonds « Jupiter Global Financials » est repositionné dans l’objectif de profiter de la transformation digitale dans le secteur des services financiers – un changement structurel qui selon le gérant constitue une opportunité à long-terme sans précédent.Le fonds sera renommé " Jupiter Financial Innovation Fund " et son objectif d'investissement ainsi que sa philosophie seront actualisés afin de refléter la capacité de Guy à investir dans des sociétés qui pourront, selon lui, à la fois modeler et dominer le secteur financier à l'avenir.Ce fonds aura pour objectif d'atteindre une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des actions et des dérivés en lien avec l'innovation financière. Il se concentrera sur les sociétés de services financiers traditionnelles qui adoptent la transformation digitale (les " adopters ") aussi bien que sur les acteurs innovants et disruptifs qui proposent au secteur des solutions financières et technologiques telles que la finance mobile, l'analyse de données, le paiement et les infrastructures financières (les " enablers ").Parmi les sociétés en portefeuille qui reflètent ces deux thèmes nous pouvons compter des marques de sociétés traditionnelles telles que JP Morgan Chase, mais aussi des Fintech comme PayPal.