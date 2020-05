Le fonds Laffitte ESG Dividend souligne la solidité de son modèle de gestion

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans ce contexte exceptionnel de perspectives économique en berne et d'augmentation de la pression des politiques et régulateurs pour empêcher les entreprises à payer leurs dividendes au titre de l'année fiscale passée, l'équipe de gestion du fonds Laffitte ESG Dividend s'est appliquée à vérifier la capacité des entreprises à payer leurs dividendes dans le futur.Elle note que 80% des titres en portefeuille ayant coupé ou diminué leurs dividendes se concentrent sur trois secteurs: financier, industriel et consommation discrétionnaire.De son côté, la société de gestion souligne que son modèle de gestion a donné entière satisfaction. En effet, les sociétés en portefeuille ayant déclaré un dividende stable ou en croissance représentent les 2/3 du total pondéré.