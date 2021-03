Le fonds OYSTER Sustainable Europe obtient la plus haute classification SFDR 23/03/2021 | 11:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le fonds OYSTER Sustainable Europe de iM Global Partner est désormais « article 9 », la meilleure classification possible en vertu du nouveau règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR). Le règlement européen SFDR, en vigueur depuis le 10 mars, a été créé pour renforcer la transparence des gestionnaires d'actifs sur la manière dont ils intègrent les risques et les opportunités liés à la durabilité dans leurs décisions et recommandations d'investissement.



Les fonds " article 9 " ont pour objectif l'investissement durable et répondent aux normes les plus élevées définies par le règlement.



Le fonds OYSTER Sustainable Europe est géré par Zadig Asset Management, qui est membre signataire depuis 2015 des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) lancés par les Nations Unies. En novembre 2020, le fonds a obtenu le label ISR français.



" En ne se contentant pas d'une approche "best in class", Zadig AM recherche des entreprises durables qui se négocient à un prix sous-évalué en raison d'incertitudes temporaires ou des sociétés dont le modèle est en transition et qui ont été délaissées par les investisseurs, mais qui peuvent devenir plus durables avec le temps ", a expliqué iM Global Partner.





© AOF 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue