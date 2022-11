Le fonds PSP du Canada va doubler l'émission d'obligations vertes à long terme

Le régime de retraite, qui gère 230,5 milliards de dollars canadiens d'actifs, a émis sa toute première obligation verte en février de cette année dans le cadre de son objectif d'atteindre des émissions nettes nulles.

Plusieurs autres régimes de retraite, dont le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), ont également émis des obligations vertes.

Ni le RREO, ni l'OIRPC, ni la Caisse n'ont fixé de cibles pour l'émission d'obligations vertes.

"Nous voulons orienter au moins 10 % de notre financement par emprunt à long terme vers des objectifs durables, alors nous y travaillons", a déclaré Herman Bril, responsable de l'investissement responsable chez Investissements PSP, dans une interview.

PSP investit actuellement 4,2 % de sa dette en capital dans des obligations vertes.

PSP, le cinquième plus grand gestionnaire de placements de retraite au Canada, a également augmenté son exposition aux actifs verts de 6,12 milliards de dollars canadiens pour atteindre 46,5 milliards de dollars canadiens en 2022, a-t-il indiqué dans un rapport publié jeudi.

Alors que les grandes institutions financières font l'objet de pressions de la part de groupes d'activistes et de régulateurs concernant leur exposition aux actifs de combustibles fossiles, les fonds de pension canadiens ont cherché à trouver un équilibre entre les rendements des investisseurs et la sortie des actifs générateurs de carbone.

Les PSP ont déclaré qu'ils réduiraient leur exposition aux actifs émetteurs de gaz à effet de serre (GES) de 20 à 25 % d'ici 2026 dans le cadre de leur nouvelle stratégie climatique.

(1 $ = 1,3387 dollars canadiens)