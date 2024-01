Le fonds phare Pure Alpha de la société de gestion de fonds spéculatifs Bridgewater Associates a perdu 7,6 % l'année dernière, a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

Cette performance est intervenue dans un contexte de reprise des actions américaines, l'indice S&P 500 ayant progressé d'environ 24 %, tandis que les rendements obligataires ont grimpé en flèche.

Le fonds Pure Alpha à 18 % de volatilité est toutefois structuré de manière à ne pas être influencé par les hauts et les bas des marchés, a déclaré la source.

All Weather, un fonds de Bridgewater conçu pour suivre les marchés de plus près, a augmenté de 10,6 % l'année dernière, a ajouté la personne.

Reuters a rapporté en août que Pure Alpha avait une performance de

baissier "modéré".

sur les actions américaines, mais il n'est pas clair si le fonds a modifié son positionnement par la suite ou s'il n'a finalement pas suivi le rallye boursier de fin d'année.

Bridgewater, dont le fondateur Ray Dalio est co-président et co-responsable des investissements, a refusé de commenter l'affaire.

Bloomberg a publié plus tôt dans la journée de jeudi un rapport sur les performances des fonds de Bridgewater. (Reportage de Carolina Mandl à New York, édition de Chris Reese et Leslie Adler)