Le fonds Sécurité Target Euro de Primonial a rempli sa mission

En 2018, dans un contexte de marchés volatils et baissiers avec le CAC 40 qui affiche une performance de -10,95 % et l’EuroStoxx une performance de -14,34 %, le fonds Sécurité Target Euro de Primonial a offert un rendement nulle. Il remplit ainsi son objectif de protection du capital des épargnants, a indiqué la société de gestion. En 2017, le fonds Sécurité Target Euro avait délivré une performance de 4,05 %, captant donc une belle partie de la hausse des marchés.Sécurité Target Euro, lancé fin 2015, est un support en euros qui permet de capter la hausse potentielle des marchés financiers via un moteur de performance innovant tout en garantissant le capital net investi.Le fonds Sécurité Target Euro est accessible au sein du contrat Target + sous réserve d'un investissement minimum de 40 % en unités de compte. Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.