Le fonds Swiss Central City Real Estate Fund compte entrer en Bourse en 2021

Zurich (awp) - Le fonds immobilier Swiss Central City Real Estate Fund (SCCREF) a vu la valeur de son portefeuille plus que doubler en 2020. Les revenus locatifs ont aussi grossi. Il compte être coté sur SIX cette année.

Au 31 décembre, la valeur de portefeuille atteignait 327,4 millions de francs suisses, selon un communiqué paru jeudi, grâce à l'achat de biens à Bâle, Berne, Genève, Lucerne et Zürich-Oerlikon. Cela représente une progression "de 112% en glissement annuel" par rapport à fin 2019.

Le revenu locatif cible a lui augmenté de 124% pour atteindre 11,8 millions de francs suisses. Le bénéfice net a progressé à 4,9 millions de francs suisses suisses, contre 0,8 million en 2019, avec une marge bénéficiaire d'exploitation du fonds de 56,0% au cours de l'exercice 2020.

Le total des recettes de l'année sous revue s'élève à 7,7 millions, contre 2,8 millions il y a un an.

Des revenus locatifs solides

Le fonds immobilier affirme que ses revenus locatifs ont pratiquement triplé en un an pour atteindre 6,0 millions de francs suisses en 2020, cette progression s'expliquant largement par les récentes acquisitions en 2019 et 2020.

"L'impact de la pandémie de Covid-19 sur les revenus locatifs du portefeuille immobilier du Fonds a été relativement faible", affirme par ailleurs le SCCREF. Le Fonds dispose en effet d'un ratio résidentiel élevé (47%) contre 20 % provenant de revenus locatifs de bureaux.

Au total, les réductions de loyer au cours de l'année ont représenté environ 60'000 francs suisses, soit 0,5% du loyer cible.

Entrée en Bourse

La direction prévoit de coter le fonds (SCCREF) auprès de la SIX Swiss Exchange. Cela transformera la nature du fonds, "qui n'est actuellement accessible qu'aux investisseurs qualifiés, en un fonds de détail".

Grâce à cette cotation, les investisseurs bénéficieront d'une liquidité et d'une visibilité accrues de leurs parts respectives, selon le communiqué.

Le total des actifs du fonds a ainsi légèrement plus que doublé sur un an pour atteindre 333,8 millions de francs suisses, principalement en raison des investissements et de l'augmentation de la valeur du portefeuille immobilier.

La fortune nette du fonds s'élève à 244,4 millions pour une valeur nette d'inventaire de 107,15 francs suisses par part de fonds au 31 décembre 2020.

