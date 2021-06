Le fonds Swiss Central City Real Estate a bouclé son augmentation de capital

Zurich (awp) - Largement sursouscrite, la dernière augmentation de capital du fonds immobilier Swiss Central City Real Estate a permis de lever 82,7 millions de francs suisses. Ce montant sera consacré à la poursuite de l'expansion du portefeuille immobilier.

Dans le cadre de l'opération, réalisée entre le 25 mai et le 4 juin, un total de 760'414 nouvelles parts ont été émises à un prix d'émission de 108,80 francs suisses l'unité, indique mardi son émetteur Nova Property Fund Management. A l'issue de l'augmentation de capital, le nombre de parts en circulation s'élève à 3'041'656.

Les nouvelles parts seront libérées le 15 juin. Le fonds Swiss Central City Real Estate Fund investit dans des biens immobiliers situés dans des lieux centraux de toute la Suisse. Il s'adresse à des investisseurs qualifiés. Pour l'heure négocié hors Bourse par la Banque J. Safra Sarasin, il vise une cotation à la Bourse suisse cette année.

Au 31 décembre 2020, la valeur du portefeuille du fonds atteignait 327,4 millions de francs suisses, soit plus du double (+112%) qu'un an auparavant grâce à l'achat de plusieurs objets à Bâle, Berne, Genève, Lucerne et Zurich.

