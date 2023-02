Le fonds TCI et Airbus échangent ce lundi sur le projet Evidian

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le président du conseil d'administration d'Airbus, René Obermann, a proposé au fonds d'investissement activiste britannique TCI d'échanger ce lundi sur le projet du groupe aéronautique de prendre une participation de 29,9% au capital d'Evidian, a rapporté vendredi le quotidien Les Echos.

Evidian est la future division d'Atos qui regroupera ses activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS).

"Le conseil d'administration et l'équipe de direction d'Airbus apprécient toujours le dialogue constructif avec tous les actionnaires", a réagi lundi un porte-parole d'Airbus, contacté par l'agence Agefi-Dow Jones.

"La société s'est engagée et continuera à échanger avec TCI et d'autres actionnaires sur tous les sujets pertinents, y compris la nature et la justification de l'accord stratégique et technologique potentiel à long terme que nous explorons actuellement avec Evidian", a ajouté le porte-parole.

Sollicité également, TCI n'était pas disponible dans l'immédiat pour réagir à ces informations. De son côté, une porte-parole d'Atos n'a pas souhaité apporter de commentaire.

Dans un courrier adressé à Airbus le 20 février dernier, Chris Hohn, le fondateur de TCI, a demandé à l'avionneur de renoncer immédiatement à ses plans concernant Evidian.

TCI, qui dit détenir plus de 3% du capital d'Airbus, a indiqué qu'il se réservait le droit d'intenter une action en dommages et intérêts si l'opération se poursuivait et s'il était prouvé qu'elle était en partie motivée par des raisons politiques.

TCI a également déposé une motion pour que l'avionneur européen réponde à 16 questions relatives à ce projet lors de son assemblée générale prévue en avril.

Le 16 février dernier, Atos a indiqué avoir reçu une offre indicative d'Airbus pour prendre une participation de 29,9% au capital de sa future division Evidian. Le périmètre Evidian représente près de 60.000 salariés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: LBO

Site Internet: https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/airbus-atos-chris-hohn-le-patron-du-fonds-activiste-tci-sexplique-1909880

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2023 06:07 ET (11:07 GMT)