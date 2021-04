Le fonds Tocqueville PME obtient le label Relance

Tocqueville Finance, filiale de LBP AM, a reçu le label Relance pour son fonds Tocqueville PME ce mois-ci. Depuis son lancement en 2013, Tocqueville PME est un véhicule d’épargne spécialement conçu pour favoriser le financement de l’économie locale et contribuer ainsi au développement des PME et ETI françaises.



Créé le 19 octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, le label Relance doit permettre aux épargnants et investisseurs professionnels d'identifier les OPC qui investissent dans des entreprises françaises, en particulier PME-ETI, afin de mobiliser l'épargne pour la relance post crise sanitaire.



Eligible au PEA et au PEA-PME, le fonds Tocqueville PME est principalement investi dans des sociétés en France et en zone euro, et se concentre sur les petites et moyennes capitalisations (en ciblant un minimum de 75 % de PME/ETI).



Fondé sur une approche de pur stock-picking, ce fonds, en prise direct avec le monde de l'entreprise, n'investit que dans des dossiers qui ont fait l'objet d'une rencontre avec les dirigeants. Tocqueville PME sélectionne des valeurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 800 millions d'euros, avec pour philosophie de gestion, la recherche des meilleures opportunités d'investissement parmi les sociétés identifiées comme les potentiels leaders de demain, celles surfant sur une mégatendance et bénéficiant d'une forte croissance, et celles disposant d'un potentiel d'amélioration de leur rentabilité (valeurs plus cycliques, axées actuellement sur le thème de la réouverture suite à la crise sanitaire).



Géré par Pierre Shang et Matthieu Tassy, deux spécialistes de la gestion des actions de petites et moyennes capitalisations, le fonds est ainsi, au 22 mars 2021, composé à 66% d'actions françaises et à 50% de PME et ETI françaises.



Conformément aux engagements de Tocqueville Finance, le fonds intègre également un ensemble de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance qui guident sa politique d'investissement et d'engagement actionnarial en s'appuyant sur l'expertise développée par la société de gestion dans le cadre de sa démarche ISR.