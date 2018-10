Le fonds Valeurs Croissance Rendement de Gaspal Gestion devient Gaspal Croissance Dividendes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gaspal Gestion annonce le changement de dénomination de son fonds actions " Valeurs Croissance Rendement " qui adopte désormais la dénomination " Gaspal Croissance Dividendes ". Cette nouvelle dénomination permettra de donner plus de visibilité aux investisseurs sur la stratégie de gestion du fonds. L'approche, qui demeure identique depuis la création du fonds, se fonde sur une analyse approfondie de la capacité des sociétés cotées de la Zone Euro à verser des dividendes.L'originalité de son approche consiste à privilégier la pérennité et la croissance des dividendes, plutôt qu'un rendement élevé. Il en résulte une sélection de sociétés au modèle économique solide, dirigées par des équipes de qualité."Notre objectif est d'accompagner la croissance des entreprises à long terme, ce qui se reflète dans la performance du fonds. Pour cela nous nous appuyons sur notre double expertise actions et crédit " explique Christian Ginolhac, président de Gaspal Gestion.Gaspal Croissance Dividendes a récemment été sélectionné par NewAlpha pour intégrer la Sicav Emergence, bénéficiant ainsi d'un investissement significatif de la part de ce fonds d'incubation et de développement de la Place Financière de Paris. " Cette opération a mis en valeur la robustesse du processus de gestion et a démontré son adéquation avec les objectifs de placements des plus grands investisseurs " souligne Christian Ginolhac.