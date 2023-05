La société de capital-investissement Kelso & Co étudie la possibilité de vendre Augusta Sportswear Brands dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le catalogue américain de vente d'uniformes et de vêtements de sports d'équipe entre 700 et 800 millions de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

Kelso travaille avec la banque d'investissement Robert W. Baird & Co sur un processus de vente aux enchères pour Augusta, ont déclaré les sources. Augusta génère environ 80 millions de dollars de bénéfices sur 12 mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ont ajouté les sources.

Les sources ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Kelso s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Augusta et Baird n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Outre Augusta, les marques de la société comprennent Holloway, Russell Athletic, High Five, CCM et Pacific Headwear.

Fondée en 1977 par Brian Marks à l'âge de 27 ans, Augusta s'appelait à l'origine Canvas Products of Georgia et fabriquait des sacs à linge et des sacs de sport. Kelso a racheté Augusta à une autre société de capital-investissement, Quad-C Management Inc, en 2012 pour un montant non divulgué.

L'agence de notation Moody's Investors Service Inc a rétrogradé Augusta en mars de "risque élevé" à "risque très élevé", arguant que son prêt de 347 millions de dollars et sa facilité renouvelable de 40 millions de dollars constituaient un fardeau qui lui laissait des liquidités limitées. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction de Christopher Cushing)