La société d'investissement singapourienne Temasek Holdings a enregistré mardi une baisse de 5,2% de la valeur nette de son portefeuille à 382 milliards de dollars singapouriens (284,65 milliards de dollars) au cours de l'exercice financier qui s'est achevé en mars.

La baisse de la valeur nette du portefeuille est la première depuis l'exercice 2019 et s'est produite dans un contexte d'intensification de la volatilité des marchés mondiaux.

Le directeur financier de Temasek, Png Chin Yee, a déclaré que la société, qui est un investisseur dans la société financière chinoise Ant Group, espérait que les difficultés du secteur technologique chinois étaient terminées après les signes de la fin de la répression réglementaire.

Temasek a déclaré que si ses investissements à Singapour restaient solides, la valeur de ses investissements directs mondiaux avait chuté au cours des deux dernières années.

Au cours de la dernière décennie, Temasek a augmenté la valeur nette de son portefeuille de 77,7 % pour atteindre 382 milliards de dollars singapouriens, contre 215 milliards de dollars singapouriens en 2013. La valeur de son portefeuille a atteint un niveau record de 403 milliards de dollars singapouriens au cours de l'année qui s'est achevée en mars 2022.

"Nous maintenons une position d'investissement prudente et prévoyons d'investir à un rythme modéré au cours de cet exercice, compte tenu de l'environnement macroéconomique difficile", a déclaré Rohit Sipahimalani, directeur des investissements de Temasek.

"Toutefois, compte tenu de notre solide position en matière de liquidités, nous sommes prêts à augmenter nos investissements en cas de correction du marché."

Temasek est classé parmi les 10 premiers investisseurs au monde. Il est principalement ancré en Asie, avec une exposition de 63 % à la région, mesurée par les actifs sous-jacents des sociétés de son portefeuille, dont la plupart se trouvent à Singapour et en Chine.

Temasek détient des participations dans de grandes sociétés asiatiques cotées en bourse, telles que le plus grand prêteur de Singapour, DBS Group, et le deuxième prêteur de Chine, China Construction Bank.

Ses participations non cotées comprennent l'opérateur portuaire singapourien PSA International et le promoteur immobilier Mapletree Investments.

Ses actifs non cotés représenteront 53 % de son portefeuille au 31 mars 2023, contre 27 % en 2013, selon Temasek mardi.

M. Png a déclaré que Temasek était optimiste quant aux récents développements concernant le secteur technologique chinois.

Après avoir infligé à Ant Group une amende de 984 millions de dollars, la Banque populaire de Chine a déclaré vendredi que la plupart des principaux problèmes auxquels les entreprises de la plateforme étaient confrontées avaient été résolus et que les régulateurs allaient se concentrer sur la réglementation globale du secteur plutôt que sur des entreprises spécifiques.

"Nous voyons cela d'un œil très positif. Il est évident qu'il y avait beaucoup d'excédents dans le secteur technologique", a déclaré M. Png.

"Je pense donc qu'il s'agit d'une évolution positive pour le secteur. Vous pouvez constater que les cours des actions ont également reflété cette évolution.

Les cours des actions de la plupart des entreprises technologiques chinoises ont augmenté depuis vendredi, dans l'espoir d'un assouplissement des réglementations strictes qui freinent la croissance depuis plus de deux ans.

Ant et ses filiales ont été sanctionnées pour avoir violé des lois et des règlements dans des domaines tels que la gouvernance d'entreprise, la protection des consommateurs de produits financiers et les activités de paiement et de règlement, selon la PBOC.

"Ant dispose toujours de solides avantages. Elle dispose d'une technologie de pointe et d'une grande expérience en matière d'innovation. Une fois que tout cela sera derrière eux, ils pourront se concentrer sur la stabilisation et la croissance", a déclaré M. Png.

(1 $ = 1,3420 dollar de Singapour)