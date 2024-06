Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), troisième fonds de pension du Canada, a annoncé qu'il avait licencié quatre négociateurs à Hong Kong au sein de son équipe d'investissement en capital-risque et en capital-développement pour l'Asie, qui se concentrera désormais sur l'Inde.

Le RREO n'a pas révélé les noms des membres de l'équipe qui ont été licenciés, mais trois personnes au courant de l'affaire ont déclaré qu'ils comprenaient le chef de l'équipe, le directeur général principal Kelvin Yu, qui se concentrait sur la Grande Chine, la Corée du Sud et le Japon.

Ces départs n'ont pas été signalés précédemment.

L'équipe Teachers' Venture Growth (TVG) "poursuivra une stratégie d'investissement mondiale qui, en Asie-Pacifique, sera désormais principalement axée sur l'Inde à court terme", a déclaré un porte-parole du RREO dans un communiqué transmis à Reuters mardi en fin de journée.

"Cette décision a entraîné la suppression de quatre postes d'investissement à Hong Kong", a ajouté le porte-parole. "Cette décision ne concerne que l'équipe chargée de la croissance du capital-risque à Hong Kong. Nous avons (environ) 25 membres de l'équipe basés à Hong Kong et nous avons l'intention de maintenir une présence dans cette ville à l'avenir."

La réduction de l'équipe de TVG intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et l'Occident, d'un environnement d'investissement difficile en raison de la hausse des taux d'intérêt mondiaux et d'un marché difficile pour la sortie des investissements dans le pays en raison du durcissement des règles d'admission à la cote.

Le RREO a commencé à se retirer au début de l'année 2023, interrompant ses nouveaux investissements directs dans des actifs privés en Chine, qui représentaient alors environ 2 %, soit 5 milliards de dollars canadiens (3,65 milliards d'euros), de ses investissements nets.

Globalement, TVG investit directement dans des entreprises technologiques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et ses investissements nets s'élevaient à 7,5 milliards de dollars à la fin de l'année dernière, selon son site web. La branche indienne de l'équipe TVG, créée à Mumbai en 2022, compte deux professionnels de l'investissement.

En Chine, les entreprises de son portefeuille comprennent la société de conduite autonome Pony.ai et l'application communautaire d'achat de produits alimentaires Xingsheng Youxuan, qui comptent toutes deux M. Yu parmi les membres de leur conseil d'administration.

Yu et les trois autres membres de l'équipe ont été informés la semaine dernière des suppressions d'emplois, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être identifiées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

M. Yu n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée via LinkedIn.

Le RREO est présent dans la région Asie-Pacifique depuis plus de dix ans et a dépensé plus de 22 milliards de dollars pour plus de 40 opérations dans la région, comme le montre son site web.

Les fonds de capital-risque axés sur la Chine n'ont levé que 1,1 milliard de dollars depuis le début de l'année. À titre de comparaison, 16 milliards de dollars ont été levés pour l'ensemble de l'année 2023, selon les données du cabinet d'études Preqin.

Ces chiffres sont très éloignés du pic atteint en 2018, lorsque plus de 1 000 fonds axés sur la Chine ont levé environ 120 milliards de dollars.

L'année dernière, le RREO a fermé son équipe d'investissement en actions chinoises basée à Hong Kong et le plus grand fonds de pension du Canada, CPP Investments, a supprimé au moins cinq professionnels de l'investissement dans son bureau de Hong Kong, à un moment où les liens entre Ottawa et Pékin s'étaient distendus sur un certain nombre de questions.

(1 $ = 1,3717 dollar canadien)