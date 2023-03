Le fonds de pension sud-coréen tiendra compte du changement climatique dans le cadre de ses activités d'intendance à l'avenir, a déclaré mardi le ministère du bien-être.

Un panel qui supervise les politiques de gestion des fonds du National Pension Service (NPS) a décidé d'ajouter le changement climatique et les accidents industriels à sa liste de domaines d'intérêt pour les activités d'investissement responsable, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les domaines d'intérêt dans lesquels le troisième plus grand fonds de pension public au monde mène un engagement actionnarial avec les entreprises comprennent la politique de dividendes, le plafond de rémunération des administrateurs, la violation des règles et règlements, le vote répétitif contre et les déclassements dans sa notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Le NPS a fait une déclaration en mai 2021 selon laquelle il limiterait ses investissements dans les industries liées à l'exploitation du charbon et à l'électricité produite à partir du charbon afin de se joindre aux efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone, mais il n'existe pas encore de ligne directrice qui limite l'investissement.