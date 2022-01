Le fonds de rachat Ardian fait une offre de 1,2 milliard de dollars sur le groupe italien Biofarma - sources

La société européenne de capital-investissement Ardian a conclu un accord pour acheter la société pharmaceutique italienne Biofarma Group pour environ 1,1 milliard d'euros (1,26 milliard de dollars) - sa deuxième opération pharmaceutique en moins d'un an, ont déclaré à Reuters deux sources ayant connaissance de l'affaire.

La transaction, qui pourrait être annoncée dès lundi, permettra à Ardian de se développer sur le marché lucratif des compléments alimentaires, un secteur en plein essor pendant la pandémie de COVID-19, les gens se tournant vers les produits multivitaminés pour renforcer leur immunité.

Biofarma et Ardian n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Biofarma, dirigé par le directeur général Maurizio Castorina, est spécialisé dans les compléments alimentaires, les médicaments à base de probiotiques et les cosmétiques. Elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 330 millions d'euros et exploite quatre usines de fabrication et trois laboratoires de R&D dans le nord de l'Italie.

Le marché mondial des nutraceutiques était évalué à 454 milliards de dollars en 2021 et devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % jusqu'en 2030, selon le cabinet de conseil américain Grand View Research.

La demande croissante de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels devrait être un facteur déterminant dans le monde post-pandémique.

L'opération valorise Biofarma à plus de 20 fois ses bénéfices de base de 50 millions d'euros, selon les sources.

Il s'agit du deuxième investissement d'Ardian dans un acteur européen du développement et de la fabrication de produits pharmaceutiques sous contrat (CDMO) au cours des 12 derniers mois, après que la société d'investissement basée à Paris ait soutenu l'achat par EQT de la société suédoise Recipharm en juin.

La banque japonaise Nomura a travaillé avec Ardian sur la transaction en tant que conseiller financier et fournisseur de financement, tandis que Canson Capital Partners et Ethica ont conseillé White Bridge Investments, ont précisé les sources.

Ardian a entamé des négociations exclusives pour racheter Biofarma à son propriétaire White Bridge Investments au début de l'année, après avoir écarté une offre concurrente du fonds de rachat BC Partners, a déclaré l'une des sources, sous couvert d'anonymat.

BC Partners n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Pour White Bridge, dont le siège est à Milan, il s'agit de la plus grosse sortie depuis la création de l'entreprise en 2013.

White Bridge, dirigée par l'ancien investisseur de BC Partners, Marco Pinciroli, a pris le contrôle de Biofarma en 2019 en la fusionnant avec sa société de portefeuille Nutrilinea.

Le groupe combiné, qui avait initialement un chiffre d'affaires global de 170 millions d'euros et un effectif de 600 personnes, s'est développé grâce à une série d'acquisitions ponctuelles, dont l'achat d'une participation majoritaire dans la division des produits finis du rival Giellepi en décembre. (1 $ = 0,8761 euros) (Reportage de Pamela Barbaglia ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)