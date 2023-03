Le fonds souverain australien, le Future Fund, passe son portefeuille au crible pour repérer les entreprises chinoises susceptibles de faire l'objet de restrictions d'investissement aux États-Unis, a déclaré son président mardi.

L'administration Biden prévoit d'interdire les investissements dans certaines entreprises technologiques chinoises et d'accroître la surveillance d'autres entreprises, selon des sources, dans le cadre de son plan visant à réprimer les milliards que les entreprises américaines ont versés dans des secteurs chinois sensibles.

Peter Costello a cité l'expérience des investissements occidentaux en Russie qui ont été ramenés à zéro après que des vagues de sanctions aient effectivement écarté les investisseurs étrangers du pays.

"Est-il prévisible que quelque chose de similaire puisse se produire en Chine ? Je pense que c'est prévisible", a déclaré M. Costello lors d'un débat au sommet de l'Australian Financial Review à Sydney, mardi.

"Et donc nous avons passé en revue très, très soigneusement autant d'entreprises que possible pour essayer de faire baisser les stocks. Avons-nous trouvé toutes les entreprises ? Non, parce que vous ne connaissez pas un grand nombre de ces entreprises chinoises."

(1 $ = 1,4859 dollars australiens)