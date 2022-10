Le fonds de richesse de la Norvège affiche une perte de 43,5 milliards de dollars au troisième trimestre

Le rendement du fonds a été de moins 4,4 % pour la période juillet-septembre, soit 0,14 point de pourcentage de plus que le rendement de l'indice de référence du fonds.

Le rendement a été négatif pour les actions, les titres à revenu fixe et les biens immobiliers non cotés, a déclaré dans un communiqué le directeur général adjoint Trond Grande de Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds.

"Le troisième trimestre a été caractérisé par une hausse des taux d'intérêt, une inflation élevée et la guerre en Europe. Cela a également affecté les marchés", a déclaré M. Grande.

Fondé en 1996, le fonds souverain investit les revenus de l'État norvégien provenant de la production de pétrole et de gaz et détient des participations dans plus de 9 300 entreprises dans le monde, possédant 1,3 % de toutes les actions cotées.

(1 $ = 10,3300 couronnes norvégiennes)