Le fonds de richesse de la Norvège perd 174 milliards de dollars au premier semestre 2022

Le rendement des investissements du fonds de 1,3 billion de dollars a été négatif de 14,4 % pour la période de janvier à juin, bien que ce rendement soit supérieur de 1,14 point de pourcentage à celui de son indice de référence.

"Le marché a été caractérisé par la hausse des taux d'intérêt, une inflation élevée et la guerre en Europe", a déclaré dans un communiqué Nicolai Tangen, directeur général de Norges Bank Investment Management, qui gère le fonds.

"Les valeurs technologiques ont particulièrement mal performé avec un rendement de moins 28 %", a-t-il ajouté.

Fondé en 1996, le fonds investit les revenus du secteur pétrolier et gazier norvégien et détient des participations dans plus de 9 300 sociétés dans le monde, possédant 1,3 % de toutes les actions cotées.

Son évaluation de 1,3 trillion de dollars équivaut approximativement à la taille de l'économie mexicaine, la 16e plus grande du monde, selon certaines mesures.

Tous les secteurs dans lesquels le fonds investit ont enregistré des rendements négatifs au premier semestre, à l'exception de l'énergie, où les rendements ont été de 13 %, les prix ayant grimpé en flèche après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt de manière agressive cette année pour combattre l'inflation, ce qui a entraîné une augmentation des coûts d'emprunt et une réduction des marges bénéficiaires des entreprises.

L'indice Nasdaq Composite et l'indice S&P 500 ont connu leur plus forte baisse de janvier à juin depuis la crise financière, tandis que les marchés des obligations d'État américains et européens ont connu leur pire début d'année depuis des décennies.

Au total, 68,5 % du fonds était investi en actions à la fin juin, avec 28,3 % en titres à revenu fixe, 3,0 % en immobilier non coté et 0,1 % en infrastructures d'énergie renouvelable non cotées.

(1 $ = 9,6716 couronnes norvégiennes)