Le fonds en euros dynamique de Primonial retrouve le sourire

Qui dit mieux ? Après la MACSF qui, la semaine dernière a dévoilé un taux de 2,10% pour son son fonds en euros, c'est au tour de Primonial de relever encore plus le niveau en annonçant, ce matin, un taux de 2,35% pour son fonds en euros Sécurité Target Euro, de la famille des Target +. Ce fonds qui repose sur des performances boursières a, de fait, profité de l'excellente santé de la Bourse tout au long de 2021. L'an passé, ce même fonds a subi des pertes et fait jouer la garantie pour assurer une performance de 0% (la performance était de 3,15%, net de frais en 2019).

Les autres fonds en euros du groupe affichent une performance plus stable d'une année sur l'autre. Sécurité Infra Euro, créé en 2020, affiche un taux de 2,10%. Ce fonds a la particularité d'être composé à 50% en obligations corporate et 50% en actifs d'infrastructures. De par sa structure, il permet une accessibilité et une liquidité permanente sur un segment jusqu'à présent réservé à une clientèle aisée ou institutionnelle. Enfin, le fonds en euros classique délivre, pour sa part, un taux inchangé d'une année sur l'autre de 1%.

La volonté de Primonial, aidé de La Financière de l'Echiquier pour la gestion de ces produits et d'Oradea Vie pour la partie assurantielle, étant bien évidemment d'orienter la clientèle vers les fonds plus généreusement composés d'UC et d'actifs dynamiques. Et ça marche, la famille des Target + affichant à ce jour plus de 1,2 Md€ d'encours. Quant au produit retraite PrimoPER lancé dans la foulée de la Loi Pacte, le fonds Sécurité Retraite Euro présente, lui aussi un taux de 2,35% aligné sur celui de Sécurité Target Euro. Les encours de ce jeune produit atteignent déjà 75 M€.

Pour 2022, les équipes de gestion de la Financière de l'Echiquier pour Primonial se veulent prudentes et surtout réactives. Raison pour laquelle elles ont décidé de gérer les actifs les plus dynamiques en instaurant deux poches à parts égales. Une composée d'indices de manière à pouvoir réagir rapidement en cas de soubresauts des marchés. Une autre en gestion plus classique de stock picking. L'intégralité de ces portefeuilles sera constituée d'actions au regard des piètres performances à venir des obligations. De même, une nouvelle version de PrimoPacte sera-t-elle bientôt lancée alors que Primonial vient de nouer un partenariat avec Make.org Foundation pour aller encore plus loin dans ses engagements sociétaux.