Le fonds Commodities Discretionary Enhanced Fund du gérant de hedge funds Pierre Andurand a terminé le mois de mars en baisse de 15% et de 34% depuis le début de l'année, éliminant ainsi plus de la moitié des gains réalisés par le fonds en 2022, selon une note de la Société Générale consultée par Reuters.

Le mois de mars a vu les prix des matières premières s'emballer, les contrats à terme sur le pétrole brut chutant de 18 % sur des marchés ébranlés par la crise bancaire. Les prix se sont inversés le 20 mars et ont rebondi de 18 %, mais le pétrole en première période a terminé le mois de mars à 75,67 $, en baisse d'environ 2 $ sur le mois.

Andurand Capital Management, qui gère environ 1,4 milliard de dollars, négocie des stratégies sur les matières premières en mettant l'accent sur le pétrole et le complexe énergétique. Le fonds utilise l'offre et la demande, ainsi que des facteurs macroéconomiques pour déterminer les signaux d'achat et de vente sur les marchés de l'énergie et des matières premières, comme l'indique son site web.

M. Andurand, son fondateur et directeur des investissements, a déclaré en mars qu'il était optimiste quant à la reprise des prix du pétrole et qu'il s'attendait à ce qu'ils atteignent 140 dollars le baril d'ici la fin de l'année.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se négocient à environ 75 dollars le baril.

Alors que les gestionnaires de fonds avaient commencé le mois de mars avec des positions essentiellement longues, les fonds spéculatifs et autres gestionnaires de fonds ont récemment vendu l'équivalent de 87 millions de barils dans les six principaux contrats à terme et contrats d'option sur le pétrole au cours des sept jours se terminant le 25 avril, selon les dernières données de la CFTC.

Ces ventes sont les premières depuis l'éclatement de la crise bancaire régionale américaine en mars et interviennent alors que les fonds avaient acheté un total de 245 millions de barils au cours des quatre semaines précédentes.

Andurand Capital Management n'a pas souhaité faire de commentaires.