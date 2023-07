Le portefeuille phare du fonds spéculatif américain Citadel a affiché un rendement de 7,15 % au cours du premier semestre de l'année, a déclaré mercredi une personne au fait de la question, surpassant ainsi l'ensemble du secteur.

Les chiffres préliminaires de HFR, un fournisseur de données pour l'industrie des fonds spéculatifs, montrent qu'en moyenne l'industrie a gagné 0,63% au cours du premier semestre de l'année.

Le fonds multi-stratégies Citadel Wellington a progressé de 0,95 % en juin, a ajouté la personne, tandis que d'autres portefeuilles gérés par la société ont également progressé au cours du mois et du premier semestre de l'année.

La personne n'a pas pu être nommée car les performances des hedge funds ne sont pas publiques.

Le fonds Tactical Trading de Citadel a progressé de 2,07 % le mois dernier et de 9,36 % depuis janvier, tandis que le fonds Global Equities a augmenté de 1,03 % le mois dernier et de 8,43 % au cours du premier semestre de l'année, a indiqué la personne. Le fonds Global Fixed Income a augmenté de 1,38 % et a gagné 4,39 % depuis janvier, a ajouté la personne.

La société a commencé le mois de juin en gérant environ 59 milliards de dollars, toutes stratégies confondues, mais la taille de chacun de ses fonds n'est pas rendue publique.

Les bénéfices de Citadel pour le premier semestre 2023 interviennent après que la société fondée par Ken Griffin a enregistré l'année dernière un gain de 16 milliards de dollars, soit le gain annuel le plus important jamais réalisé par un gestionnaire de fonds spéculatif, selon les données de LCH, une société spécialisée dans les fonds de fonds.

D'autres fonds spéculatifs multi-stratégies, qui investissent dans différentes stratégies et actifs, des actions aux matières premières en passant par les tendances macroéconomiques, ont également enregistré des gains.

Le Millennium d'Israel Englander a augmenté de 2,8 % au premier semestre et de 1,1 % en juin, tandis que le Balyasny Atlas Enhanced de Dmitry Balyasny a baissé d'environ 1 % en juin et a augmenté de 1,26 % au premier semestre, ont déclaré deux sources au fait du dossier sous le couvert de l'anonymat.

Les rendements affichés par les sociétés multi-stratégies soulignent à quel point 2023 a été une année mitigée pour les hedge funds. Les fonds spéculatifs macro, qui parient sur les tendances économiques mondiales, ont connu une année plus difficile. Nombre d'entre eux ont terminé le premier semestre de l'année avec des pertes après avoir été pris au dépourvu par la crise bancaire.

Les fonds spéculatifs sur les actions, en revanche, ont enregistré des rendements positifs, dans un contexte de reprise des actions. (Reportage de Carolina Mandl à New York ; Rédaction de David Holmes et Jamie Freed)