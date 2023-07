Le fonds souverain de Singapour GIC, l'un des plus grands investisseurs au monde, prévoit de continuer à investir en Chine malgré les tensions géopolitiques, après avoir enregistré ses meilleurs résultats en huit ans au cours de l'exercice financier qui s'est achevé en mars.

Son directeur des investissements, Jeffrey Jaensubhakij, a déclaré à Reuters que GIC souhaitait investir dans des entreprises chinoises qui exercent leurs activités en Chine et n'exportent pas vers les États-Unis.

Il y a des investissements de type "Chine pour la Chine" qui ont encore du sens", a-t-il déclaré.

Le taux de rendement réel annualisé sur 20 ans de GIC - son principal indicateur de performance - pour l'année se terminant en mars 2023 s'élevait à 4,6 %, le plus élevé depuis 2015, selon son rapport annuel publié mercredi. Ce chiffre est à comparer aux 4,2 % enregistrés sur la même période il y a un an.

Le groupe, qui compte le géant du commerce électronique Alibaba et la société fintech Ant Group parmi ses investissements chinois, a déclaré que son portefeuille diversifié et sa position d'investissement prudente ont aidé à amortir la performance de son portefeuille de la correction du marché en 2022.

GIC a déclaré que l'exposition à la Chine était importante pour un portefeuille diversifié.

"C'est un endroit où nous pensons que les investisseurs mondiaux qui espèrent construire un portefeuille diversifié doivent avoir une exposition ou une présence", a déclaré Lim Chow Kiat, directeur général de GIC.

L'engagement continu de GIC envers la Chine intervient alors que Pékin s'efforce de redynamiser une reprise post-pandémique en perte de vitesse.

Les actions chinoises ont augmenté cette semaine après que les dirigeants se sont engagés à renforcer le soutien à l'économie.

Lors d'une rare réunion vendredi dernier, les régulateurs financiers ont déclaré aux principaux investisseurs mondiaux que la Chine donnait la priorité à la croissance économique et resterait ouverte aux capitaux étrangers, selon des sources familières avec le sujet.

La GIC a déclaré que la Chine disposait désormais d'une réglementation plus claire et que la confiance des entreprises était en train de revenir.

Son point de vue suit celui de la petite société d'investissement Temasek qui, au début du mois, a présenté des perspectives positives sur le secteur technologique chinois.

LA CHINE MISE BEAUCOUP SUR LES INFRASTRUCTURES ET LE CRÉDIT PRIVÉ

GIC investit 10 à 20 milliards de dollars par an dans des actifs d'infrastructure, un portefeuille qui a été multiplié par cinq depuis 2016, car l'investissement offre une diversification et des rendements réguliers et protégés contre l'inflation, a déclaré Ang Eng Seng, directeur des investissements de GIC pour l'infrastructure.

GIC cherche également à allouer plus de capital au crédit privé, une classe d'actifs naissante qui a produit des rendements solides dans un environnement de taux d'intérêt plus élevés avec des liquidités plus restreintes de la part des banques, a déclaré Jaensubhakij.

La GIC est le septième investisseur souverain au monde, avec 690 milliards de dollars d'actifs totaux, selon le cabinet d'études Sovereign Wealth Fund Institute.

Les États-Unis sont le plus grand marché de GIC, représentant 38 % de son portefeuille, tandis que l'Asie, à l'exclusion du Japon, contribue à hauteur de 23 %.

La part des actions des marchés émergents dans le portefeuille de GIC est passée à 17 % à la fin du mois de mars, contre 16 % un an plus tôt.

L'immobilier est passé de 10 % à 13 %, tandis que les obligations nominales et les liquidités ont chuté de 37 % à 34 %.

GIC's Lim a mis en garde contre la persistance des pressions inflationnistes qui ont fait plonger les marchés obligataires au cours de l'année écoulée.

"Le moteur de l'inflation sous-jacente n'a pas complètement disparu", a-t-il déclaré. "Il y a toujours une pression pour que les taux d'inflation se situent à des niveaux élevés, supérieurs à ce que souhaitent les banques centrales. (Reportage de Yantoultra Ngui et Xinghui Kok à Singapour ; reportages complémentaires de Xie Yu et Julie Zhu ; rédaction de Kane Wu et Christina Fincher)