Le fonds quasi souverain de l'Inde, le National Investment and Infrastructure Fund Limited (NIIFL), a nommé vendredi Sanjiv Aggarwal au poste de PDG et de directeur général.

Aggarwal apporte une "expérience significative" dans les secteurs de l'infrastructure et de l'énergie et prend la relève de Rajiv Dhar, qui assurait l'intérim en tant que PDG et directeur général depuis mai 2023, selon le communiqué.

L'ancien PDG et directeur général, Sujoy Bose, a démissionné de la société en mai 2023.

Aggarwal travaillait auparavant pour la société d'investissement Actis, basée au Royaume-Uni, où il supervisait les investissements énergétiques de la société en Asie, y compris la vente de la plateforme indienne d'énergie renouvelable d'Actis, Sprng Energy, au géant de l'énergie Shell Plc en avril 2022 pour 1,55 milliard de dollars.

Sa nomination intervient à un moment où le NIIFL, fondé en 2015 et qui gère plus de 4,9 milliards de dollars d'engagements en fonds propres, a intensifié ses investissements dans les segments de l'infrastructure et du capital de croissance.

Le mois dernier, il a investi environ 6,75 milliards de roupies (81,16 millions de dollars) dans le nouveau projet d'aéroport en Andhra Pradesh, qui sera développé par l'opérateur GMR Airports.

En octobre 2023, elle s'est associée à la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) pour lancer un fonds de 600 millions de dollars destiné à financer des projets de développement durable.

Le fonds est également un investisseur dans des fonds d'investissement privés locaux et des fonds d'investissement privés de taille moyenne tels que Multiples Alternate Asset Management et Lighthouse India Fund IV. (1 $ = 83,1650 roupies indiennes)