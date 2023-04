Le fonds souverain du Nigeria et Vitol ont lancé une coentreprise pour investir dans une série de projets d'évitement et d'élimination du carbone, a déclaré le fonds mercredi.

La Nigerian Sovereign Investment Authority (NSIA) a déclaré qu'un montant initial de 50 millions de dollars avait été engagé et que les deux entreprises étaient sur le point de prendre une décision finale d'investissement sur les premiers projets.

La nouvelle entité, appelée CarbonVista, a été envisagée pour la première fois en juillet dernier afin d'investir exclusivement dans des projets au Nigeria.

Elle a indiqué que le premier investissement porterait sur un programme d'efficacité énergétique des ménages visant à améliorer la cuisson propre et la filtration de l'eau.

Les prix élevés du gaz de pétrole liquéfié (GPL) sans fumée ont contraint de nombreux Nigérians à ajouter du bois et du charbon de bois à leurs fourneaux. Avant la récente hausse des prix du pétrole en 2021, de nombreuses personnes avaient baissé leur consommation de bois dans le cadre d'une campagne d'amélioration de la santé publique.

Environ un milliard de personnes en Afrique subsaharienne dépendent du bois et du charbon de bois pour la cuisine quotidienne et la purification de l'eau, ce qui est une cause majeure de la déforestation et de la dégradation de près de 4 millions d'hectares par an sur le continent, a déclaré la NSIA.

La NSIA a déclaré que la coentreprise fournira aux ménages ruraux des appareils efficaces qui réduiront la consommation de bois de chauffage et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées, tout en leur faisant économiser de l'argent et du temps. Elle a ajouté que l'entreprise déploierait jusqu'à 200 000 appareils dans un premier temps.