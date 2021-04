Le fonds souverain norvégien a gagné 46 milliards de dollars au premier trimestre

Le fonds a eu un retour sur investissement de 4,0%, gagnant 382 milliards de couronnes (45,7 milliards de dollars) entre janvier et mars, battant son propre indice de référence.

"La hausse du marché des actions a été dans une large mesure tirée par les secteurs de la finance et de l'énergie", a déclaré Trond Grande, directeur général adjoint du fonds, dans un communiqué.

Alors que les actions ont enregistré un rendement de 6,6 %, le portefeuille de titres à revenu fixe a subi une perte de 3,2 %, tandis que les biens immobiliers non cotés ont enregistré un rendement positif de 1,4 %.

Le fonds investit les revenus de l'État norvégien provenant de la production de pétrole et de gaz dans 9 100 entreprises du monde entier, détenant 1,4 % de toutes les actions cotées dans le monde, et investit également dans des obligations, des biens immobiliers et des infrastructures vertes.