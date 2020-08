Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds souverain norvégien, premier fonds souverain au monde, a enregistré une perte de 188 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 17,8 milliards d’euros au premier semestre, affichant ainsi une performance négative de 3,4%. Il affiche un encours en hausse à 10,4 milliards de couronnes grâce à l’impact positif des changes (672 milliards de couronnes). Le fonds affiche aussi 172 milliards de décollecte. Les actifs sous gestion s’élevaient à 10 088 milliards de couronnes norvégiennes au 31 décembre dernier.Le fonds est investi à 69,6% en actions, à 27,6% en obligations et 2,8% en immobilier non coté.Le plus important fonds souverain au monde est alimenté par les revenus pétroliers de l'Etat norvégien.