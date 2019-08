Le fonds souverain norvégien, grossit encore au 2e trimestre

Oslo (awp/afp) - Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, a gagné plus de 25 milliards d'euros au deuxième trimestre, tiré par ses placements en obligations et actions malgré un marché "volatil", a annoncé mercredi la Banque de Norvège.

"Les incertitudes sur le commerce mondial et la croissance économique ont freiné les rendements au début, mais les marchés se sont redressés vers la fin de la période, dopés notamment par la perspective d'une politique monétaire plus expansive dans les pays développés", a expliqué le directeur adjoint du fonds, Trond Grande, dans un communiqué.

Censé faire fructifier les recettes pétrolières de l'Etat norvégien, le fonds a dégagé un rendement de 3,0% sur la période avril-juin pour finir pour la première fois de son histoire au-delà de 9.000 milliards de couronnes, à 9.162 milliards (919 milliards d'euros).

Les placements en actions, qui représentaient 69,3% de son portefeuille, ont gagné 3,0%, tirés par les valeurs industrielles et les biens de consommation, et géographiquement par l'Amérique du Nord et l'Europe, malgré un coup de mou au Royaume-Uni.

Présent au tour de table de plus de 9.000 entreprises, le fonds norvégien contrôle l'équivalent de 1,4% de la capitalisation boursière mondiale.

Au deuxième trimestre, les titres Microsoft, Nestlé et Facebook ont apporté les plus fortes contributions, a noté la banque centrale norvégienne qui chapeaute le fonds.

Les placements obligataires (28% de ses actifs) ont gagné 3,1% tandis que les investissements dans l'immobilier (2,7%) ont affiché un rendement modeste de 0,2%.

afp/jh