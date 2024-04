Le fonds souverain saoudien PIF a accepté d'acquérir une participation de 51 % dans Telecommunication Towers Company Limited (TAWAL) auprès du groupe STC, ouvrant ainsi la voie à la création de la plus grande société de tours de télécommunications de la région, ont déclaré PIF et STC lundi.

En vertu de cet accord, PIF et STC combineront TAWAL et Golden Lattice Investment Company (GLIC) pour créer une société nouvellement formée avec environ 30 000 sites de tours de téléphonie mobile et des revenus annuels estimés à environ 1,3 milliard de dollars, ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

La nouvelle entité combinée sera détenue à 54 % par PIF et à 43,1 % par STC, tandis que les actionnaires minoritaires de GLIC détiendront le reste du capital social. Les transactions devraient être finalisées au cours du second semestre de l'année.