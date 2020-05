Le fonds souverain saoudien a acquis des actions Facebook, Disney, Cisco et Marriott

DUBAI(Agefi-Dow Jones)--Le fonds souverain saoudien, le Public Investment Fund (PIF), a acquis au premier trimestre des actions des entreprises américaines Facebook, Walt Disney, Marriott International et Cisco Systems, pour un montant d'environ 500 millions de dollars à chaque fois, selon un document réglementaire publié dans la nuit de vendredi à samedi.

Le fonds a également acheté des valeurs financières, investissant 522 millions de dollars dans Citigroup et 488 millions de dollars dans Bank of America. Il a par ailleurs dépensé 714 millions de dollars pour prendre une participation dans Boeing.

Ces achats, selon un avis publié auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC), l'autorité boursière américaine, font suite à la divulgation, le mois dernier, de participations d'une valeur de près de 500 millions de dollars chacune au capital du croisiériste Carnival et du promoteur de concerts Live Nation Entertainment.

En 2015, le prince héritier Mohammed ben Salmane a chargé le fonds souverain de diversifier l'économie du pays en investissant dans des entreprises et des industries non liées aux hydrocarbures.

La récente série d'acquisitions du PIF met en évidence une stratégie audacieuse d'accumulation de valeurs internationales au moment où la situation financière de l'Arabie saoudite se trouve fragilisée par la crise du coronavirus et l'effondrement des prix du pétrole.

La plupart des actions ciblées par le PIF se négocient à des niveaux historiquement bas, meurtries par les retombées du coronavirus et par des prix du pétrole au plus bas.

Comme rapporté précédemment par le Wall Street Journal, le fonds souverain saoudien a également acquis au premier trimestre des actions de plusieurs compagnies pétrolières. Selon l'avis déposé auprès de la SEC, le PIF a investi 484 millions de dollars dans Shell, 222 millions de dollars dans Total, 828 millions de dollars dans BP, 481 millions de dollars dans Suncor Energy et 408 millions de dollars dans Canadian Natural Resources.

"Nous recherchons activement des opportunités stratégiques, tant en Arabie saoudite que dans le reste du monde, qui ont un fort potentiel pour générer des rendements significatifs à long terme tout en bénéficiant au peuple saoudien et en stimulant la croissance économique du pays", a déclaré un porte-parole du fonds.

Hors du secteur pétrolier, le fonds souverain a acquis des participations d'une valeur de 496 millions de dollars dans Disney, 522 millions de dollars dans Facebook, 491 millions de dollars dans Cisco et 514 millions de dollars dans Marriott, selon l'avis.

Il a également acheté des participations d'une valeur d'environ 80 millions de dollars chacune dans Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett, les fabricants de semi-conducteurs Broadcom et Qualcomm, le groupe informatique IBM, le laboratoire pharmaceutique Pfizer, la chaîne de cafés Starbucks, la société de chemins de fer Union Pacific, la société d'externalisation Automatic Data Processing et dans Booking Holdings, la maison mère du spécialiste de la réservation d'hôtels Booking.com.

-Rory Jones et Summer Said, The Wall Street Journal

(Version française Valérie Venck) ed: JXM

Agefi-Dow Jones The financial newswire