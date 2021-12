Le fonds spéculatif "Black Swan" constate une baisse des rendements du capital-risque

Mark Spitznagel, directeur des investissements chez Universa, qui gère 11 milliards de dollars d'actifs et dont Nassim Nicholas Taleb est le conseiller scientifique distingué, n'a pas commenté l'ampleur de la chute à laquelle il s'attend.

Mais le spécialiste de l'atténuation des risques a déclaré qu'un "pourcentage choquant" de la hausse des marchés depuis 2008 "a été entièrement artificiel".

Les marchés pourraient encore "remonter" à partir des niveaux actuels, mais une grande partie de ces gains ne sera probablement pas conservée, a déclaré M. Spitznagel au Reuters Global Markets Forum (GMF).

Les faibles rendements ultérieurs qui suivent les périodes de forte valorisation "proviennent de marchés avec des fluctuations massives qui ne progressent tout simplement pas. Ils ne proviennent pas de marchés qui meurent tout simplement", a-t-il ajouté.

À plus court terme, Brett Ewing, chef de la stratégie de marché chez First Franklin Financial Services, s'attend à ce que 2022 soit une année peu spectaculaire pour les actions.

Ewing s'attend à ce que les meilleures opportunités d'investissement se trouvent dans les indices S&P 400 et S&P 600.

"Les ratios cours-bénéfices à terme de ces indices (S&P 400 et S&P 600) sont largement inférieurs à ceux du S&P 500, ce qui est très rare", a déclaré M. Ewing.

M. Spitznagel, qui a récemment écrit "Safe Haven : Investing for Financial Storms", estime que l'intervention constante de la Chine dans son économie ne se terminera pas bien, mais qu'elle pâlit en comparaison des distorsions provoquées par la Réserve fédérale américaine.

La Fed "conduit véritablement le navire dans l'iceberg ... (et) est le principal moteur des fragilités actuelles".

Le pivot de la banque centrale américaine pour accélérer l'effritement des achats d'obligations tout en dévoilant des projections de hausse de taux plus agressives mercredi a amené les investisseurs à se demander quand la Fed commencerait à réduire son bilan massif.

"Je ne crois pas que la Fed puisse jamais vraiment resserrer à nouveau", a déclaré M. Spitznagel. "Nous sommes juste allés trop loin dans la forêt (...). (c'est) trop une poudrière maintenant".

