Le fonds spéculatif CFM (Capital Fund Management) a enregistré des rendements à deux chiffres dans deux de ses fonds pour l'année 2023, a déclaré une source vendredi.

Le fonds spéculatif de 12,5 milliards de dollars, célèbre pour ses stratégies systématiques, a enregistré l'année dernière un rendement de 14,82 % pour son fonds Discus et de 11,31 % pour son fonds Stratus, a indiqué la source.

Les fonds spéculatifs mondiaux en 2023 ont enregistré un rendement moyen de 5,7 % au cours de l'année jusqu'en novembre, selon la société de recherche sur les fonds spéculatifs PivotalPath. Les stratégies axées sur les actions et le crédit ont été les plus performantes, tandis que les stratégies macro et les contrats à terme gérés ont été à la traîne (rapport de Nell Mackenzie, édition de Louise Heavens).