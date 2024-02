Le fonds spéculatif américain North Rock Capital LLC s'implante à Singapour un an après avoir ouvert son premier bureau asiatique à Hong Kong, ont indiqué les dirigeants, dans le but de renforcer sa présence dans la région et d'attirer les meilleurs talents.

La société, qui gère environ 5 milliards de dollars d'actifs, a déposé une demande auprès de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) en vue d'obtenir une licence de services de marchés financiers pour la gestion de fonds dans la ville-État.

La plateforme de multigestion axée sur les actions a rapidement développé son équipe asiatique, qui compte désormais une trentaine de personnes depuis un an, le nombre de gestionnaires de portefeuille ayant triplé pour atteindre six.

Singapour est en concurrence féroce avec Hong Kong pour être considéré comme le premier centre financier d'Asie, les deux villes étant désireuses d'attirer les gestionnaires d'actifs mondiaux.

Simon Chow, directeur général et responsable de la recherche asiatique chez North Rock, a déclaré que l'ouverture d'un bureau à Singapour permettait aux gestionnaires de portefeuille de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans un secteur hautement compétitif et axé sur les talents.

"Hong Kong et Singapour nous rendent plus attractifs, car nous pouvons désormais offrir aux gens la possibilité de travailler dans les deux villes", a-t-il déclaré lors d'une interview.

En octobre, North Rock a engagé Sayan Ghosh, ancien gestionnaire de portefeuille senior chez Millennium Capital Management, en tant que membre fondateur de son équipe de Singapour. M. Ghosh a rejoint l'entreprise en tant que responsable des investissements asiatiques et son équipe commencera à opérer dès que la licence aura été approuvée par la MAS.

Alors que certains fonds asiatiques ont été affectés par des sorties de capitaux dues à la hausse des taux d'intérêt et à la morosité du marché boursier chinois, les grands fonds spéculatifs mondiaux saisissent l'occasion de gagner des parts de marché et de renforcer leurs équipes.

Citadel, par exemple, a triplé ses effectifs en Asie pour atteindre 200 personnes au cours des quatre dernières années.

Lors d'un entretien à Hong Kong, Kelly Perkins, directeur des investissements de North Rock basé en Floride, a souligné l'importance stratégique de l'Asie pour la croissance des bénéfices et des activités du fonds spéculatif, prévoyant d'"augmenter patiemment l'exposition dans la région".

Depuis le mois d'octobre, le nombre combiné de représentants agréés et de responsables de North Rock auprès de la Securities and Futures Commission de Hong Kong a doublé pour atteindre 17 personnes.

Parmi les nouvelles recrues figurent des professionnels de Rockhampton Management et de Torq Capital Management, qui ont récemment fermé partiellement ou totalement des fonds, ainsi que des banques d'investissement et des sociétés concurrentes. (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Jamie Freed)