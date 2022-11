Le fonds spéculatif chinois qui a parié sur Li Auto a perdu beaucoup en octobre, il a réduit ses positions.

La perte de 16 % a fait chuter le fonds phare Brilliant Partners Fund, basé à Hong Kong, de 40 % sur l'année jusqu'en octobre, malgré une bonne performance en juin, selon des personnes connaissant les résultats.

Ce résultat est à comparer à une baisse moyenne de 21 % pour d'autres fonds qui utilisent le modèle long/short pour les actions chinoises, selon les données d'Eurekahedge.

Brilliance fait partie d'un groupe de gestionnaires de fonds chinois offshore en difficulté qui ont autrefois récolté d'énormes gains en investissant dans des actions de croissance chinoises cotées à Hong Kong et aux États-Unis, qui ont maintenant été frappées par des réglementations industrielles strictes, des blocages COVID-19 et des tensions sino-américaines. Le selloff de ces actions a été exacerbé par le récent Congrès du Parti communiste.

Le plus petit produit UCITs de détail de Brilliance - Brilliance China Core Long Short Fund - a baissé de 36% pour les 10 premiers mois de cette année, selon les données de Refinitiv.

Le fondateur de Brilliance, Lin Shi, un ancien analyste de Hillhouse Capital, a déclaré dans son bulletin trimestriel vu par Reuters que les "préoccupations croissantes des investisseurs mondiaux sur la Chine d'un point de vue descendant ont déclenché la vente massive en octobre".

Brilliance n'a pas répondu aux courriels et à un appel téléphonique demandant un commentaire.

Le fonds Brilliant Partners a baissé de 24 % l'année dernière, sous la pression des participations de la société dans des sociétés de soutien scolaire privé, une industrie qui s'est effondrée après une répression gouvernementale.

Shi a conservé la stratégie de concentration du fonds cette année, mais l'a modifiée pour doubler ses positions sur le fabricant de véhicules électriques Li Auto.

Il a acheté 3,6 millions d'actions Li Auto au deuxième trimestre et encore près de 3 millions d'actions au troisième trimestre, selon les dépôts 13F de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (SEC). Cependant, à la fin du mois d'octobre, les actions de Li Auto ont chuté jusqu'à 60 % par rapport au sommet atteint en juin, en raison de la détérioration des ventes d'automobiles.

Pour calmer les investisseurs, Shi a déclaré que les avoirs de Li Auto étaient couverts à 60 % par des positions courtes dans d'autres actions automobiles. Brilliant Partners Fund ne détenait qu'une seule position longue à Hong Kong et deux sur le marché ADR à la fin du mois de septembre, selon le bulletin d'information.

Brilliance a vu ses actifs sous gestion chuter à 2,7 milliards de dollars en octobre, contre 4,9 milliards en février, selon ses dépôts réglementaires.

Les ventes nettes des fonds actifs internationaux ont totalisé environ 30 milliards de dollars en actions chinoises au cours de l'année dernière, selon Goldman Sachs. Pour le seul mois d'octobre, selon les estimations de l'Institute of International Finance, les sorties de fonds des actions chinoises ont atteint 7,6 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé depuis mars.

Avec Pékin qui commence à assouplir certains des contrôles COVID, les fonds axés sur la Chine pourraient enfin connaître un certain soulagement. L'indice MSCI China a bondi de plus de 20 % jusqu'à présent en novembre.