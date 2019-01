Le footballeur argentin Sala porté disparu au-dessus de la Manche

(Actualisé avec message vocal §§5-7)

PARIS, 23 janvier (Reuters) - Le footballeur italo-argentin Emiliano Sala se trouvait à bord d'un avion de tourisme porté disparu depuis lundi soir au-dessus de la Manche, a-t-on appris mardi auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC).

Les autorités maritimes françaises ont été informées lundi vers 23h00 (22h00 GMT) de la perte de contact radar et radio d'un avion de tourisme au-dessus de la Manche, a confirmé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

"Aucune trace (de l'avion) n'a été trouvée", a déclaré la police de Guernesey, l'île anglo-normande chargée des recherches, sur Twitter, précisant que l'avion parti de Nantes devait rejoindre Cardiff au Pays de Galles et transportait deux passagers.

Les recherches ont été engagées dès lundi soir. Deux avions, deux hélicoptères et un bateau ont poursuivi les opérations dans la journée de mardi mais la police de Guernesey a annoncé dans la soirée qu'elles étaient suspendues. Elles devraient reprendre mercredi au lever du jour.

Le journal argentin Clarin a publié un message vocal qu'Emiliano Sala aurait envoyé à ses amis lorsqu'il se trouvait à bord de l'appareil.

"Nous sommes dans l'avion et on dirait qu'il est sur le point de tomber en morceaux", dit l'enregistrement diffusé par Clarin, qui assure qu'il a été authentifié par le père du joueur, Horacio Sala.

"Si dans une heure et demie vous n'avez pas de nouvelles de ma part, je ne sais pas s'ils vont envoyer quelqu'un me chercher parce qu'ils ne vont pas me trouver, mais bon, vous savez (...) Qu'est-ce que j'ai peur".

L'ex-attaquant du FC Nantes, âgé de 28 ans, avait signé un contrat avec le club gallois de Cardiff, actuel 18e du championnat anglais de football de première division, en dépit de ses réticences initiales. Le salaire de l'avant-centre italo-argentin devait être multiplié par quatre, selon des informations de presse.

"Nous avons été très choqués en apprenant que son avion avait disparu. Nous attendions l'arrivée d'Emiliano la nuit dernière à Cardiff, et aujourd'hui ce devait être son premier jour avec l'équipe", a déclaré le Cardiff City FC, détenu par l'homme d'affaires malaisien Vincent Tan.

"Nous continuons de prier pour avoir des nouvelles positives", ajoute le club, qui a suspendu l'entraînement prévu mardi.

Une association de supporters du FC Nantes a appelé à un rassemblement ce mardi soir à 18h30 place Royale, lieu de ralliement habituel des fans dans le centre-ville, pour célébrer les titres du club. "Exprimons une pensée pour Emiliano, les autres passagers et leurs proches en déposant des tulipes jaunes au pied de la fontaine", indique sur son compte Twitter l'association "À la Nantaise".

Le transfert en cours de saison d'Emiliano Sala, auteur de 12 buts en 19 matchs, avait provoqué des dissensions entre l'entraîneur du club de Ligue 1, Vahid Halilhodi, et son président Waldemar Kita, alors que le FC Nantes est actuellement 15e du championnat de France.

Le match comptant pour les 16e de finale de la Coupe de France entre l'entente Sannois-Saint-Gratien et le FC Nantes, ce 23 janvier, a été reporté au 27 janvier "en raison de la disparition d'Emiliano Sala", annonce le club de football francilien de troisième division.

De ce fait, le match comptant pour la 22e journée du championnat de France de Ligue 1, samedi face à Saint-Etienne, a été repoussé lui au mercredi 30 janvier. (Julie Carriat, Emmanuel Jarry et Richard Lough à Paris avec Guillaume Frouin à Nantes et Andrew MacAskill à Londres, édité par Yves Clarisse et Henri-Pierre André)