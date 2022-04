Le forage et la production de pétrole aux États-Unis augmentent avec les prix de l'énergie

Les appels à de nouveaux approvisionnements en pétrole reçoivent une réponse de la part d'un plus grand nombre de producteurs alors que les prix américains restent au-dessus de 100 $ le baril, propulsés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les prix sont en hausse de 70 % par rapport à l'année précédente, ce qui compense les inquiétudes liées à une deuxième pandémie et à l'inflation.

La production américaine terminera l'année en hausse de 1,29 million de barils par jour (bpj), à 12,86 millions bpj, selon la société de conseil East Daley Capital, qui suit de près l'énergie fournie aux pipelines américains. Sa dernière prévision d'augmentation est d'environ 300 000 bpj, soit 23 %, de plus que dans ses perspectives de décembre.

La majeure partie de la hausse annuelle prévue - 1,13 million de bpj - provient du bassin Permien, le principal champ de schiste américain qui a propulsé les États-Unis au rang de puissance énergétique. Il y avait 332 plateformes pétrolières qui y foraient la semaine dernière, le plus grand nombre depuis avril 2020.

"Les prix du pétrole américain sont supérieurs de 30 à 40 dollars par baril" par rapport à la fin de l'année dernière et "le nombre d'appareils de forage devient plus réactif" à ce mouvement de prix, a déclaré AJ O'Donnell, directeur chez East Daley Capital.

DES PROFITS À LA MOITIÉ DU NIVEAU

À 104 $ le baril, le pétrole est environ deux fois plus cher que ce que les producteurs du bassin permien estiment nécessaire pour forer des puits de manière rentable, selon une enquête de la Federal Reserve Bank of Dallas.

Les demandes de permis de forage déposées en mars dans cette région ont atteint 904, un record mensuel, ce qui "reflète une forte expansion" du forage horizontal dans l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique, a déclaré Rystad Energy.

Les entreprises de schiste exploitent également les puits forés mais non achevés, des puits de secours qui peuvent être rapidement ajoutés à la production. Le nombre de ces puits est tombé en février à 4 372, le plus bas depuis 2013, selon les données américaines.

Mardi, l'opérateur de pipelines Enterprise Products Partners a prévu que la production pétrolière américaine atteindrait 12,4 millions de bpj d'ici décembre, soit 800 000 bpj de plus qu'il y a un an, et moins de 5 % du record d'avant la pandémie.

"Il y a 9 millions d'acres productifs que nous appellerons Tier 1 à Tier 4", sur la base de la production potentielle, a déclaré Tony Chovanec, un vice-président senior, aux analystes. "Avec un pétrole à 80 $, nous pensons que 2 millions d'acres passent du niveau inférieur au niveau supérieur de l'économie."

LES LIMITES DE LA CROISSANCE

Les sociétés privées ont intensifié leur activité alors que les grandes compagnies pétrolières se concentrent sur la réduction de la dette et l'augmentation des versements aux actionnaires. Les sociétés cotées en bourse ont promis d'améliorer leurs rendements après des années de dépenses excessives.

Par rapport aux gains du pétrole, les augmentations du nombre d'appareils de forage américains semblent jusqu'à présent "anémiques", a déclaré Tim Roberson, cofondateur de Texas Standard Oil, en soulignant les restrictions de dépenses, l'argent des investisseurs allant aux énergies renouvelables et les problèmes de chaîne d'approvisionnement de l'industrie.

Mais, a-t-il ajouté, "au second semestre, il serait probable que le rythme de forage s'accélère" à mesure que les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont résolus ou réduits.

Hess Corp a récemment déclaré qu'elle envisagerait fortement d'avancer le calendrier d'ajout d'un quatrième appareil de forage à ses opérations dans le Dakota du Nord si les prix restent élevés.

Tout le monde ne s'attend pas à des gains robustes. L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a laissé inchangées cette semaine ses perspectives d'une augmentation de 800 000 bpj à 12 millions de bpj cette année. BTU Analytics, une société de Factset, estime que la production américaine augmentera de 962 000 bpj pour atteindre 12,2 millions de bpj d'ici la fin de l'année, soit une légère baisse par rapport à une prévision antérieure.

"Nous sommes optimistes quant à l'offre depuis le quatrième trimestre de l'année dernière. Elle a été lente à se manifester", a déclaré Al Salazar, vice-président senior chez Enverus, qui s'attend à ce que la production américaine termine l'année avec 1 million de bpj de plus qu'en 2021.

Après avoir baissé pendant la pandémie, la production de pétrole a commencé à augmenter en mars. La production est restée à 11,6 millions de bpj pendant près de deux mois puis a augmenté pour atteindre une moyenne de 11,8 millions de bpj jusqu'à présent ce mois-ci, selon l'EIA.

"La poursuite de la hausse à court terme est limitée par l'étroitesse des marchés du travail et les pénuries de matériaux comme l'acier et le sable", a déclaré Matt Hagerty, analyste principal de BTU Analytics.

Pour un graphique sur la production de pétrole, cliquez ici :