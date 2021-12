Le foreur américain Presidio est en pourparlers avancés pour acheter les puits de gaz de schiste d'Exxon - sources

Presidio Petroleum LLC est en pourparlers avancés pour acquérir environ 5 000 puits de gaz de schiste du producteur pétrolier américain Exxon Mobil Corp, ont déclaré lundi à Reuters deux personnes connaissant bien le dossier.

L'unité XTO Energy d'Exxon a cherché des acheteurs pour ses avoirs dans le schiste de Fayetteville en Arkansas, dans le cadre de la volonté de la société d'augmenter sa trésorerie en se débarrassant des actifs non désirés. Presidio, un producteur à participation restreinte soutenu par Morgan Stanley Energy Partners, achète des champs pétroliers et gaziers matures et s'efforce d'en augmenter la production. (Reportage de Shariq Khan à Bengaluru)