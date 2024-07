La plupart des devises des marchés émergents ont été peu modifiées mardi, mais le forint hongrois a chuté pour la deuxième journée après que le gouvernement ait annoncé de nouvelles politiques fiscales, tandis que l'attention s'est portée sur les actifs kenyans suite à l'abaissement de la note de crédit.

L'indice MSCI qui suit les actions des marchés en développement a augmenté de 0,3%, tandis que l'indice qui suit les devises étrangères est resté stable par rapport au dollar.

En Europe centrale et orientale, le forint hongrois s'est affaibli de 0,4 % par rapport à l'euro, prolongeant la baisse de lundi après que le gouvernement local a dévoilé des taxes sur les entreprises dans le but d'équilibrer le budget, dont le déficit représente en moyenne près de 7 % de la production économique au cours des quatre dernières années.

"Cela pourrait couvrir le risque fiscal que nous avons vu plus tôt et l'objectif officiel actuel d'un déficit public de 4,5 % du PIB pourrait être atteint. C'est une très bonne nouvelle pour les obligations d'État hongroises (HGB) et les émissions pour le reste de l'année", a déclaré Frantisek Taborsky, stratège EMEA FX & FI chez ING research.

Séparément, les données ont montré que l'inflation nationale en juin était plus faible que ce que les économistes attendaient.

La plupart des autres devises de la région ont peu changé.

En Afrique, le rendement de l'obligation en dollars du Kenya arrivant à échéance en 2034 a augmenté de plus de 10 points de base (pb) après que Moody's ait abaissé la note souveraine de ce pays d'Afrique de l'Est à un niveau plus élevé que celui de la catégorie "junk".

Les prix des obligations ont chuté en juin après que le président du pays, William Ruto, ait cédé à la pression et n'ait pas introduit de hausses d'impôts dans le cadre du processus de stabilité économique du Fonds monétaire international.

Moody's estime que les réductions de dépenses choisies par M. Ruto pourraient affaiblir la capacité d'endettement du Kenya pendant plus longtemps.

Entre-temps, le rendement des obligations chinoises a augmenté dans tous les domaines

ont baissé de 2 à 4 points de base (pb), tandis que le yuan a peu varié, l'accent étant mis sur une éventuelle intervention de la banque centrale sur le marché obligataire.

Un sondage Reuters a montré que les nouveaux prêts en yuans de la Chine ont probablement plus que doublé en juin par rapport à mai, alors que le régulateur a maintenu son soutien politique à l'économie, avant la réunion du "Troisième Plénum" entre le 15 et le 18 juillet, où les marchés s'attendent à davantage de réformes.

En Asie du Sud, la roupie du Sri Lanka a augmenté de 0,1 % par rapport au dollar, tandis que le rendement des obligations en dollars arrivant à échéance en 2030 a augmenté de 42 points de base. Son ministre des affaires étrangères a déclaré qu'il conclurait les négociations avec les détenteurs d'obligations internationales sur la restructuration de la dette de 12,5 milliards de dollars d'ici quelques semaines.

Par ailleurs, le parlement de la nation insulaire devrait voter un amendement qui permettra à Starlink d'Elon Musk, l'unité satellite de SpaceX, de s'installer.

Plus tard dans la journée, les investisseurs analyseront les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, à la recherche d'indices sur les perspectives de la banque centrale en matière de politique monétaire.