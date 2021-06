Le fournisseur de Tesla, CATL, prévoit de construire une grande usine de batteries à Shanghai.

L'implantation de l'usine à Shanghai rapprochera CATL de la base de production chinoise de Tesla Inc. Elle a commencé à fournir des batteries pour les voitures Model 3 du constructeur automobile américain en Chine l'année dernière.

CATL espère développer rapidement cette relation, visant à devenir son plus grand fournisseur dans un avenir proche en fournissant la moitié des cellules de batterie que Tesla utilise globalement dans les véhicules électriques et le stockage d'énergie sur le toit, a déclaré une source senior de la société chinoise.

La nouvelle usine serait capable de produire 80 gigawattheures de cellules de batterie par an, a indiqué une deuxième personne, ce qui viendrait s'ajouter aux 69,1 GWh de capacité de production actuelle et aux 77,5 GWh en construction.

CATL est en pourparlers avec le gouvernement de Shanghai au sujet de la construction de l'usine, ont indiqué ces personnes, ajoutant que le site permettra également à l'entreprise de faire appel à un vivier de talents plus important et plus diversifié que celui de son siège à Ningde, dans le sud-est de la Chine.

Il n'a pas été précisé dans l'immédiat quand un accord final pourrait être conclu ni quand CATL espère que la nouvelle usine sera opérationnelle.

CATL a déclaré qu'elle était en pourparlers avec Tesla pour une plus grande collaboration et que Tesla cherchait à obtenir l'aide de la société pour des solutions de batteries, mais a refusé de commenter tout projet de capacité de production supplémentaire.

Le gouvernement de Shanghai et Tesla n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le plan d'expansion est susceptible d'accroître la pression concurrentielle sur les autres fournisseurs de batteries de Tesla, le japonais Panasonic Corp et le sud-coréen LG Energy Solution, une unité de LG Chem.

De nombreux fabricants de batteries augmentent leur production pour répondre à l'explosion de la demande mondiale, les constructeurs automobiles accélérant leur passage aux véhicules électriques pour se conformer aux règles d'émission plus strictes visant à lutter contre le réchauffement climatique. En avril, Tesla a également exhorté ses fournisseurs à produire autant qu'ils le pouvaient.

En mars, LG Energy Solution a déclaré qu'elle prévoyait d'investir plus de 4,5 milliards de dollars dans sa production de batteries aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

Avec 80 GWh par an, la nouvelle usine de Shanghai serait capable d'alimenter quelque 800 000 voitures électriques, selon les analystes.

L'usine sera probablement située au sud de l'usine Tesla de Shanghai, à Lingang, dans la nouvelle zone de Pudong, a indiqué la deuxième source, ajoutant qu'elle embauchera 5 000 travailleurs et fabriquera des batteries CTC (cell-to-chassis).

Cette nouvelle technologie intègre des cellules directement sur le châssis d'un véhicule électrique afin d'augmenter la densité énergétique des systèmes de batteries. Le président de CATL, Zeng Yuqun, a déclaré que les véhicules électriques pourraient atteindre une autonomie de plus de 800 km avec la technologie CTC, ajoutant que CATL a pour objectif de lancer cette technologie avant 2030.

À titre de comparaison, la technologie "cell-to-pack" de CATL, actuellement utilisée dans les voitures Tesla Model 3, offre aux véhicules une autonomie d'environ 468 km par charge.

CATL envisage également de mettre en place un centre de recherche et un centre opérationnel et de vente mondial à Shanghai en raison des difficultés à retenir et à embaucher du personnel à Ningde, a indiqué la source.

CATL, cotée à Shenzhen, a clôturé en baisse de 2,3 % jeudi, ce qui valorise le fabricant de batteries à quelque 155 milliards de dollars. L'indice composite ChiNext plus large a baissé de 1,3 %.

Ses actions ont augmenté d'environ 18 % cette année en raison de l'envolée des ventes.

CATL, qui compte parmi ses clients Volkswagen, General Motors, BMW et Daimler ainsi que des constructeurs automobiles chinois, a presque quadruplé ses ventes de batteries pour atteindre 21,4 GWh au cours des quatre premiers mois de 2021, selon SNE Research.

LG Energy Solution a vu ses ventes bondir de 133 % à 14,2 GWh au cours de la même période, tandis que celles de Panasonic ont grimpé de 51 % à 9,7 GWh, selon le rapport.