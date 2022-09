Le fournisseur de données sud-africain rain veut que Telkom le rachète

Telkom d'Afrique du Sud a reçu une proposition non contraignante du fournisseur de réseaux de données rain, qui souhaite que Telkom l'achète en échange de nouvelles actions dans Telkom, a déclaré vendredi le troisième plus grand opérateur mobile du pays.

Telkom, qui est actuellement en discussion avec le deuxième plus grand opérateur mobile MTN, a déclaré que son conseil d'administration évaluait la proposition et n'était pas encore en mesure d'exprimer un avis. (Reportage d'Anait Miridzhanian ; édition de Jacqueline Wong et Clarence Fernandez)