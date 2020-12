Le fournisseur de l'industrie horlogère Acrotec change de mains

Zurich (awp) - Le fournisseur jurassien de l'industrie horlogère Acrotec change de mains. Son actuel propriétaire, la société de participations luxembourgeoise Castik Capital, va le céder à la société américaine de Private Equity Carlyle. Acrotec emploie quelque 1200 collaborateurs dans 18 emplacements.

La reprise devrait être finalisée au 1er trimestre 2021, a indiqué Carlyle lundi soir. Acrotec avait été racheté en 2016 par Castik Capital, pour environ 280 millions de francs suisses. Le montant de la transaction annoncée lundi soir n'a pas été révélé.

Carlyle veut aider Acrotec à développer ses positions sur le marché dans tous les domaines. Cela passera par de nouvelles acquisitions avec un accent sur le marché nord-américain.

Acrotec fabrique des composants pour l'industrie horlogère et compte notamment Rolex et Patek Philippe parmi ses clients. L'entreprise de Develier est aussi active dans les domaines des appareils médicaux et des industrie automobile et de l'aviation. Le groupe est un des plus gros fabricants de composants pour l'industrie horlogère. Son chiffre d'affaires a dépassé 200 millions d'euros en 2019.

Le directeur général François Billig s'attend, en 2020, à un recul d'environ 15% du chiffre d'affaires en raison de la pandémie du coronavirus, avait-il déclaré début octobre lors d'une interview à AWP.

