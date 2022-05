Le bénéfice d'exploitation a chuté à 263 millions de francs suisses (268,5 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant le 31 mars, a déclaré le fabricant de céramiques et de toilettes pour douche, en raison de l'augmentation des coûts des métaux, des plastiques et d'autres matières premières, ainsi que des coûts de transport et d'énergie.

(1 $ = 0,9796 francs suisses)