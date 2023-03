Le fournisseur de services de billetterie Eventbrite va licencier 8 % de son personnel

Les actions de la société étaient en hausse de près de 3 % à 9 $ dans les échanges prolongés.

La société rejoint une liste croissante d'entreprises américaines - des sociétés technologiques et des banques de Wall street au détaillant de meubles en ligne Wayfair Inc - qui ont réduit leurs effectifs face aux craintes de récession.

Eventbrite a déclaré qu'elle prévoyait également de délocaliser environ 30 % des rôles restants, notamment en déplaçant certains rôles de développement de l'Argentine et des États-Unis vers l'Espagne et l'Inde. L'entreprise a ajouté qu'elle délocaliserait la quasi-totalité des rôles de soutien à la clientèle et d'exploitation vers des lieux situés en dehors des États-Unis.

Au 31 décembre 2022, Eventbrite comptait 881 employés à temps plein, dont 508 aux États-Unis et le reste dans d'autres endroits. L'entreprise prévoit que l'ensemble du processus sera terminé d'ici la fin de l'année.

Le fournisseur de services de billetterie prévoit d'encourir des coûts totaux associés au plan de restructuration d'environ 12 à 20 millions de dollars, avant impôts.

Séparément, Eventbrite a annoncé mardi une hausse de 20 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, bénéficiant d'une amélioration des volumes de billets payants.

L'entreprise s'attend à ce que le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2023 se situe entre 312 et 330 millions de dollars, contre 260,9 millions de dollars en 2022.