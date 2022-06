Le fractionnement de l'action Amazon peut attirer les commerçants dans un marché difficile

Les actions d'Amazon étaient en hausse de 3,1 % à 126,17 $ dans les échanges de l'après-midi après la division 20 pour 1, annoncée plus tôt cette année mais qui a pris effet lundi. Elles ont chuté de 24 % depuis le début de l'année, ce qui est à peu près comparable à la perte du Nasdaq Composite, alors que la hausse des taux d'intérêt réduit l'appétit pour le risque et exerce une pression sur les actions des sociétés à forte croissance.

Bien qu'un fractionnement n'ait aucune incidence sur les fondamentaux d'une société, il pourrait contribuer à soutenir le cours de son action en permettant à un plus grand nombre d'investisseurs de la détenir, selon les participants au marché.

"Les divisions d'actions sont certainement associées aux actions à succès", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. "La psychologie reste que les divisions d'actions sont bonnes. Nous pouvons débattre de la question de savoir s'ils le sont ou non, mais si le marché les perçoit comme un élément positif, alors ils agissent comme tel."

Les analystes de MKM Partners estiment que le rallye des actions Amazon depuis mai, au cours duquel elles ont réduit d'un tiers leur perte depuis le début de l'année, a été favorisé par l'anticipation de la division.

"Bien que nous considérions cet événement comme largement non fondamental, nous pensons qu'une division d'actions et une activité potentielle de commerce de détail pourraient constituer un catalyseur supplémentaire pour faire évoluer le sentiment sur les actions AMZN", a déclaré Rohit Kulkarni de MKM dans une obligation lundi.

Les divisions d'actions peuvent susciter une participation supplémentaire des investisseurs de détail, qui, en moyenne, ont tendance à négocier dans des tailles plus petites en raison de leur capital limité, par rapport aux investisseurs institutionnels, selon un rapport de Cboe publié en mai.

L'effet a été plus prononcé pour les actions ayant une plus grande capitalisation boursière, selon le rapport, qui a analysé 61 actions de toutes les catégories de capitalisation boursière qui se sont divisées depuis 2020.

Peng Cheng, responsable des stratégies big data et IA chez JPMorgan, a déclaré que la propriété des investisseurs de détail dans les actions d'Amazon avait été comparativement faible, par rapport à l'activité de détail robuste dans les options de l'entreprise - un signe qu'un prix d'action à quatre chiffres a pu rebuter les traders individuels.

"Psychologiquement, cela ne fait pas du bien de dépenser 1 000 $ et de posséder un tiers d'une action", a-t-il déclaré.

BofA Global Research a constaté que les divisions d'actions sont "historiquement haussières" pour les sociétés qui les réalisent, leurs actions affichant un rendement moyen de 25 % un an plus tard, contre 9 % pour l'ensemble du marché.

Les fractionnements d'actions sont historiquement haussiers

Les

fractionnements d'actions peuvent augmenter le nombre d'investisseurs capables de s'adonner aux options, en particulier pour les actions à forte valeur monétaire, selon les analystes.

Par exemple, vendredi, un trader souhaitant parier sur une hausse de 12 % des actions Amazon d'ici le 1er juillet aurait dû débourser environ 2 900 $. Lundi, un pari sur le même pourcentage de gain des actions d'ici le 1er juillet a coûté environ 135 $, selon les calculs de Reuters.

Pourtant, les options ne constituent pas une force aussi importante sur le marché qu'elles ne l'étaient l'année dernière, au plus fort de la soi-disant "meme-stock mania".

"Si cela s'était produit il y a un an, lorsque les traders individuels se sont entichés de la spéculation sur les options d'achat d'une manière qu'aucun d'entre nous n'avait vue auparavant, cela aurait été beaucoup plus explosif", a déclaré M. Sosnick.

L'

action Amazon par rapport à d'autres mégacapitalisations

Bien sûr, une division d'actions à elle seule n'est pas susceptible de surmonter la multitude d'autres facteurs qui ont fait baisser les actions cette année, notamment les inquiétudes liées au resserrement de la politique monétaire et à une inflation élevée depuis des décennies.

En même temps, l'essor du commerce sans commission et l'avènement des actions fractionnées ont enlevé aux investisseurs une partie de l'attrait immédiat des divisions d'actions, a déclaré Randy Frederick, vice-président du commerce et des dérivés pour le Schwab Center for Financial Research.

"C'est loin d'être une affaire aussi importante qu'autrefois", a déclaré Frederick.

Amazon est la dernière société à mégacapacité à diviser ses actions. Parmi les autres sociétés qui ont divisé leurs actions depuis 2020 figurent Apple, Tesla et Nvidia.

Alphabet Inc a également annoncé un fractionnement d'actions à raison de 20 pour 1 en février, et sa division devrait prendre effet le mois prochain.

Influence des mégacapitalisations sur le marché boursier américain