Matières premières : Le franc se relâche après avoir atteint la parité avec l'euro

Zurich (awp) - Le franc se relâchait quelque peu lundi matin face à l'euro, après avoir atteint la parité dans la nuit de dimanche à lundi. La devise suisse, qui joue à plein sa fonction de valeur refuge dans un contexte d'escalade de la guerre en Ukraine, avait pour la dernière franchi cette barre en 2015 après l'abandon du taux plancher par la Banque nationale suisse (BNS).

A 10h13, la paire de devises s'échangeait à 1,00272 franc pour un euro. Vers 02h20, la monnaie helvétique avait culminé à 0,9973 franc pour un euro avant de se relâcher quelque peu.

La membre de la direction de la Banque nationale suisse, Andréa Maechler, a indiqué que l'institut était prêt à intervenir pour faire face au renforcement du franc. Mais en même temps, la force du franc aide la Suisse à combattre l'inflation, fait remarquer l'analyste Ipek Ozkardeskaya de Swissquote.

Elle rappelle également qu'en Suisse le renchérissement des prix a dépassé en février les 2% sur un an, une première depuis la crise des "subprimes". "Mais ce niveau reste acceptable, si on compare aux 5,1% dans la zone euro et aux 8% attendus aux Etats-Unis", a estimé Mme Ozkardeskaya.

"Il y aura certainement une intervention pour arrêter l'appréciation du franc autour d'un 1 euro, mais si la stabilité des prix est la priorité numéro un de la BNS, cette dernière ne devrait pas devenir trop agressive sur le front des devises", estime la spécialiste.

La publication du dernier compte-rendu des avoirs à vue de l'institut d'émission montre que la BNS a réduit son activité sur le marché des devises en février.

Les réserves de devises de la Banque nationale suisse ont enregistré une baisse en février de 8,40 milliards de francs suisses. A la fin du mois sous revue, elles ont atteint 938,35 milliards de francs suisses, contre 946,75 milliards fin janvier, selon les statistiques de l'institut d'émission publiées lundi. Le montant total des réserves (excluant les stocks d'or) a atteint fin février 952,00 milliards, alors qu'elles s'étaient fixées à 960,84 milliards le mois précédent.

Il est cependant difficile d'extrapoler une conclusion de ces chiffres, car la guerre en Ukraine n'a officiellement débuté que le 24 février.

L'or s'envole aussi

Quant à la banque Valiant elle met en exergue que pour le garant de la stabilité monétaire, un franc trop fort risque de rapidement conduire à la déflation tant redoutée. La question est maintenant de savoir où se situera le seuil de tolérance de l'appréciation du franc pour l'autorité monétaire. Les experts de l'établissement bernois situent ce dernier à la parité avec l'euro.

L'or, une valeur refuge à l'image du franc, connaît également une forte demande de la part des investisseurs. Le métal précieux a dépassé les 2000 dollars l'once dans la nuit de dimanche à lundi, un pic depuis septembre 2020. A 10h06, le métal jaune évoluait à 1994,95 dollars (+26,3%).

al/lk