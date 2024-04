Le franc suisse, valeur refuge, et le yen japonais ont enregistré des gains vendredi après que Téhéran a signalé qu'il n'avait pas l'intention de riposter contre Israël, qui a lancé ce qui a été décrit comme une attaque à échelle limitée contre l'Iran pendant la nuit.

Les deux monnaies ont bondi par rapport à leurs pairs après l'annonce de l'action d'Israël, mais leurs gains ont ralenti.

Dans les échanges de l'après-midi, le dollar a baissé de 0,2 % par rapport au franc suisse, à 0,91 franc. Il a chuté jusqu'à 0,9011 franc dans la nuit, un plus bas de deux semaines, suite à l'annonce de l'action d'Israël.

Contre le yen, le dollar était en légère baisse à 154,57 yens. Le billet vert a chuté jusqu'à 153,59 yens après les nouvelles d'Israël.

Les médias et les responsables iraniens ont décrit un petit nombre d'explosions qui, selon eux, résultent du fait que les défenses aériennes ont touché trois drones au-dessus de la ville d'Ispahan, dans le centre de l'Iran. Un haut fonctionnaire iranien a déclaré à Reuters qu'il n'était pas prévu de répondre à Israël pour cet incident.

"Le marché a d'abord mal réagi en raison de l'hypothèse d'une réponse d'Israël", a déclaré Eugene Epstein, responsable de la structuration pour l'Amérique du Nord chez Moneycorp, dans le New Jersey.

"La question est de savoir si ce conflit va s'éterniser. Pour l'instant, la réponse de l'Iran à Israël est interprétée comme une désescalade. Nous avons donc assisté à un renversement de presque tout".

Des personnes au fait du dossier ont déclaré à Reuters qu'Israël avait attaqué l'Iran quelques jours après que l'Iran eut lancé un assaut sans précédent contre Israël en réponse à une attaque israélienne présumée contre son consulat en Syrie.

Les marchés ont d'abord réagi brutalement à la nouvelle de la dernière initiative israélienne, ce qui a provoqué une liquidation des actifs à risque, fait bondir les prix du pétrole et de l'or et déclenché une hausse des bons du Trésor américain et des monnaies refuges.

L'indice du dollar américain, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six grandes devises, a également progressé, mais a abandonné ses gains pour s'établir à 106,17, ce qui n'a guère changé depuis le début de la journée.

Les devises ont rebondi tout au long des séances européennes et nord-américaines, l'euro ayant d'abord chuté, mais est resté stable à 1,0648 dollar en fin d'après-midi. La livre sterling a baissé de 0,5 % à 1,2370 $.

Le thème général de ces dernières semaines a été la montée en flèche du dollar en raison de la vigueur de l'économie américaine. L'euro a baissé de 1,3 % depuis le début du mois, tandis que la livre sterling a chuté de 2 %.

L'actualité brûlante, en particulier les chiffres de la semaine dernière montrant que l'inflation a atteint 3,5 % en mars, a incité les opérateurs à réduire rapidement leurs prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année à un nombre inférieur à celui des baisses de taux, très probablement à partir de septembre. Cela a fait grimper les rendements des obligations américaines, ce qui a permis à l'indice du dollar d'atteindre son plus haut niveau depuis novembre en début de semaine.

"Les investisseurs se concentrent toujours sur la Fed plutôt que sur la géopolitique", a déclaré Boris Kovacevic, stratège des marchés mondiaux chez Convera à Vienne, en Autriche. "Le tableau le plus large et le plus important est le thème des taux américains plus élevés pour plus longtemps.

Les monnaies asiatiques ont subi une pression particulière, et les chefs des finances des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud ont émis cette semaine un rare avertissement trilatéral concernant les taux de change des deux nations asiatiques, soulevant la perspective d'une intervention conjointe potentielle.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré jeudi que la banque centrale pourrait relever à nouveau ses taux d'intérêt si la baisse du yen entraînait une hausse significative de l'inflation, soulignant ainsi l'impact que les fluctuations monétaires peuvent avoir sur le calendrier du prochain changement de politique.

La BOJ tiendra sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine. Les données de vendredi ont montré que l'inflation de base japonaise a ralenti à 2,6 % en glissement annuel en mars, contre 2,8 %, mais est restée supérieure à l'objectif de 2 % de la banque centrale.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a de nouveau mis en garde les spéculateurs contre une baisse trop importante du yen, indiquant qu'il prendrait des mesures appropriées contre les mouvements excessifs sur le marché des devises.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 1,1 % pour atteindre 64 287 dollars avant l'événement très attendu de la division par deux du cours du bitcoin, qui aura lieu soit plus tard vendredi, soit au cours du week-end. La réduction de moitié du bitcoin fait référence à un ajustement technique intégré dans le code de la monnaie numérique qui réduit le taux de création de nouvelles pièces.