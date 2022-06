Le franc suisse s'envole, les actions plongent après la hausse surprise du taux d'intérêt de 0,5 %.

On s'attendait globalement à ce que la banque centrale reste sur un taux d'intérêt de -0,75% qui était le plus bas de tous les grands pays développés, bien que certaines banques aient suggéré qu'un quart de point était possible.

Au lieu de cela, la BNS a augmenté son taux directeur à -0,25 % par rapport au niveau de -0,75 % qu'elle a déployé depuis 2015. .

Cette hausse est la première de la BNS depuis septembre 2007 et fait suite à la hausse agressive de 75 points de base du taux de la Réserve fédérale américaine de mercredi.

"C'est révélateur de l'environnement général que même les colombes précédentes s'inquiètent désormais de l'inflation", a déclaré Jan van Gerich, analyste en chef chez Nordea.

"La grande image reste que les banques centrales s'inquiètent d'être en retard sur la courbe et doivent rattraper leur retard."

La monnaie a bondi de près de 1,8 % par rapport à l'euro à 1,0198 et de 1,4 % par rapport au dollar 0,9796 .

Sur les marchés obligataires, les rendements des obligations suisses à deux ans ont augmenté de 14 points de base à 0,435 %.

Les actions suisses ont plongé après l'annonce de la décision, perdant 2,5 %, sous-performant le STOXX paneuropéen qui n'a baissé que de 1,6 %.

Les actions des grandes banques suisses, Credit Suisse et UBS, ont chuté de plus de 3 %.

La Suisse et le Japon étaient les deux seules grandes banques centrales des pays développés à ne pas avoir encore relevé leurs taux d'intérêt dans un cycle de resserrement qui a débuté l'année dernière. De nombreuses banques centrales augmentent les taux par tranches de 50 pb .

Mais les attentes de la Suisse en matière de hausse des taux ont été alimentées par des données récentes montrant une inflation au plus haut depuis près de 14 ans. La Banque centrale européenne a également signalé qu'elle lancera les hausses de taux en juillet.

Les analystes du courtier en devises Monex ont déclaré que l'inflation suisse provenait principalement du canal commercial alors que la BNS vise officieusement un taux de franc plus fort ajusté à l'inflation pour réduire l'inflation importée.

"L'élargissement des écarts de politique monétaire menace cet objectif, justifiant ainsi une hausse des taux plus tôt que prévu. La décision d'aujourd'hui de surprendre les marchés a eu l'effet désiré pour la BNS puisque l'euro-franc a chuté de plus de 1,5 %", écrit Monex.