Le franc-tireur costaricien Chaves s'adresse à l'opposition après sa victoire à la présidence.

L'économiste Rodrigo Chaves a tendu la main à l'opposition en remportant la présidence du Costa Rica dimanche, après une campagne électorale éprouvante au cours de laquelle l'ancien fonctionnaire de la Banque mondiale a promis de rompre avec la politique traditionnelle.

En battant l'ancien président Jose Maria Figueres par environ 53 % contre 47 % au second tour, selon les résultats préliminaires, Chaves, 60 ans et barbu, a rapidement abandonné sa rhétorique de campagne conflictuelle et a déclaré qu'il était temps de travailler ensemble.

"Ce soir, mettons de côté les couleurs des partis qui peuvent facilement nous diviser", a déclaré Chaves à des dizaines de partisans enthousiastes dans la capitale, San Jose, dimanche soir. "Je vous demande humblement que nous nous unissions sous le bleu, le blanc et le rouge de notre drapeau national".

Chaves prendra ses fonctions le mois prochain alors que son Parti du progrès social-démocrate (PPSD) ne détient que 10 des 57 sièges du parlement national, tandis que le parti de Figueres, arrivé en tête lors d'un vote indécis au premier tour en février, en a 19.

Avec 57%, le taux de participation a été le plus bas depuis des décennies, reflétant l'apathie de nombreux électeurs au Costa Rica, où les temps économiques difficiles ont alimenté le désenchantement envers la classe politique.

Chaves, dont la campagne a été secouée par des allégations de harcèlement sexuel découlant de son passage à la Banque mondiale, avait promis d'utiliser les référendums pour contourner le parlement, et s'était également engagé à aider les pauvres en faisant baisser le prix des produits de base.

Il a nié à plusieurs reprises les allégations de harcèlement. Mais ses politiques, son style combatif et son approche conflictuelle des médias ont attiré des comparaisons avec d'autres leaders anti-establishment des Amériques, dont l'ancien président américain Donald Trump.

Quelques dizaines de partisans de Chaves se sont réunis pour une fête de surveillance modeste mais animée dans un hôtel du centre-ville. La danse a commencé avant les résultats et les festivités se sont poursuivies après son discours.

Des caravanes de fêtards célébrant la victoire de Chaves ont klaxonné leurs voitures en passant devant l'hôtel où les partisans de Figueres s'étaient rassemblés. À l'intérieur, l'ambiance était sombre et les drapeaux des partis ont été abaissés immédiatement après la défaite de Figueres.

DÉFI ÉCONOMIQUE

En fin de compte, la conviction que Chaves pouvait offrir un nouveau départ aux Costaricains s'est avérée décisive pour relever le défi de Figueres, qui a été président de 1994 à 1998 et qui est le descendant de l'une des familles politiques les plus puissantes du pays.

Adrian Salazar, 57 ans, et sa famille faisaient partie des partisans de Chaves qui célébraient dans les rues du centre de San José.

"J'ai voté en pensant que nous n'allions pas gagner, mais en étant convaincu que nous avons besoin de nouveaux visages pour sauver le pays", a déclaré Salazar, attribuant le triomphe à une "faim de changement réel".

Pourtant, dans son discours de victoire, Chaves a cité le père de Figueres, le triple président Jose Figueres Ferrer, alors qu'il cherchait à gagner des opposants pour l'aider à gouverner.

Chaves a passé près de trois décennies à la Banque mondiale, et n'est pas un tout nouveau venu en politique. Il a brièvement occupé le poste de ministre des finances sous le président sortant Carlos Alvarado, à qui la loi interdit de se représenter immédiatement.

Chaves a cherché à souligner ses références économiques dans son discours de campagne aux Costariciens, qui, au cours des deux dernières décennies, ont vu le chômage augmenter régulièrement, les inégalités se creuser et le pays s'endetter davantage pendant la pandémie de COVID-19.

En janvier 2021, le pays a accepté une aide financière de 1,78 milliard de dollars du Fonds monétaire international.

En échange, le gouvernement a promis d'adopter une série de changements fiscaux et de mesures d'austérité pour stabiliser les finances. Mais le parlement fragmenté n'a jusqu'à présent guère avancé sur ces mesures.